Il sindaco: «Una vicenda sconvolgente» Il parroco: «Sofferenza immensa» 

Per Patrick e Ythan è illuminata a giorno Via Dessanay. Nuoro si è fermata lì, ieri. Dopo le venti, dopo il pezzo di tetto crollato nel casolare abbandonato da decenni, dopo che «un giorno di festa», dice il sindaco Andrea Soddu, «è finito in tragedia». Due vite inghiottite dall’incuria intrecciata alla fatalità. «Un dramma immenso», sono le parole di don Stefano Paba, il parroco dei Salesiani, la chiesa distante un centinaio di metri da quelle mura della morte. Un perimetro di città dove si sente solo il rumore dei gruppi elettrogeni. «Adesso viene difficile parlare», osserva Sebastian Cocco, il presidente del Consiglio comunale. Quasi a mezzanotte anche il cordoglio della governatrice Alessandra Todde.

Il prete

Don Stefano Paba sta andando avanti e indietro, quando parla al telefono. «Sono stato avvisato quasi subito da un parrocchiano che vive vicino alla famiglia di Patrick». Di cognome faceva Zola, questo ragazzino sfortunato, un figlio di Nuoro che «partecipava attivamente alla vita in oratorio», continua il prete. «L’ho visto anche ieri (ndr, il giorno di Pasqua), stava giocando a pallone nel cortile». Patrick il 21 del mese avrebbe fatto la cresima. «Noi lo dicevamo sempre di non andare lì», nel casolare che si è mangiato le speranze di due adolescenti. «Ythan (Romano) non veniva nella nostra parrocchia, ma cambia poco».

Le ipotesi

Saranno le indagini, insieme al lavoro che stanno portando avanti i vigili del fuoco, a mettere in ordine i tasselli del puzzle. Ieri, di certo, a Nuoro diluviava. E chissà se tutta quell’acqua caduta c’entra con il crollo. Chissà se i due ragazzini morti sono andati nel casolare per ripararsi dalla pioggia. Chissà se la tappa in quell’edificio abbandonato è stata decisa dopo il lungo temporale, per stare insieme, finalmente.

Il sindaco

È come se farsi domande calmi l’incredulità. Fermi il dolore. Attenui la disperazione. Andrea Soddu ha ricevuto una telefonata verso le 21. Il sindaco di Nuoro è in via Dessanay quando parla al telefono. «Hanno appena portato via i due ragazzini. Non può succedere una tragedia così grande, così straziante. Per la nostra comunità è una giornata terribile». Soddu conosce personalmente una delle due famiglie. «I fratellini Zola hanno giocato a pallone nella stessa squadra dei nostri figli». Il più grande lo fa ancora, Patrick ha amato anche il basket. «I Romano, invece, non vivono nella mia zona, ma sono ugualmente persone note in città».

Il presidente dell’Aula

Quando il sindaco raggiunge la strada del casolare, ci sono un babbo e una mamma in via Dessanay. Sono fermi, immobili. È troppo grande questa tragedia», ripete Soddu. «Perché a 14 e a 15 anni non si può e non si deve morire», ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio comunale, Sebastian Cocco. «Morire dovrebbe essere solo una faccenda da adulti». Cocco pensa adesso a quelle famiglie: «È fin troppo scontato dire che staremo loro vicini. Ma lo faremo davvero. In quel casolare andavo anch’io quand’ero ragazzino».

Comune e Prefettura

Alle famiglie Zola e Romano, con un messaggio inviato alle 23, il sindaco Soddu manda le condoglianze, «a nome mio e dell’intera città di Nuoro. Che la solidarietà e il sostegno possano lenire il dolore». È già sicuro che il capoluogo della Barbagia si fermerà il giorno dei funerali. Il giorno dell’ultimo saluto a Ythan e Patrick le saracinesche si abbasseranno in tutto il Comune, da cui arriva un sincero ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118 e alle forze dell'ordine per la prontezza e l'efficienza dimostrate nel loro intervento», sottolinea ancora Soddu. La morte di due ragazzini è «troppo grande» pure per chi deve ricostruire adesso i minuti prima e quelli dopo il crollo. «Una tragedia enorme», sottolinea ai microfoni di Videolina il prefetto Giancarlo Dionisi, già al lavoro «per accertare se ci sono responsabilità».

La governatrice

«Esprimo la più sentita vicinanza alle famiglie per questa tremenda tragedia», scrive Alessandra Todde. «Da presidente, ma soprattutto da sarda e da nuorese, tutta la mia solidarietà». Il crollo di via Dessanay diventa un tam tam anche sui social. «Tutto l'oratorio è vicino alle famiglie di Patrick e Ythan per il grande dolore che le ha colpite», si legge sulla pagina Facebook del San Domenico Savio. È notte a Nuoro. Ma è come se al buio fosse tutta la Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA