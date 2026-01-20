Il sindaco Uda apre alle forze di minoranza 

Ci sarà un maggiore coinvolgimento delle minoranze nelle commissioni consiliari di Macomer. Il sindaco, Riccardo Uda, ha proposto di affidare la presidenza anche ai consiglieri di minoranze. «Non solo garantirebbe maggiore partecipazione - dice Uda - ma distribuirebbe meglio la responsabilità delle convocazioni. In ogni caso la scelta spetta ai componenti delle commissioni nell’esercizio della loro funzione di indirizzo». «È un segno di apertura apprezzabile - dice la consigliera di minoranza, Rossana Ledda - considerando però che le commissioni esprimono un parere di indirizzo, non vincolante».

Luca Pirisi, di Macomer 2030, dice: «Ipotesi specificata nel regolamento per i casi in cui a una commissione consiliare permanente siano attribuite funzioni di controllo e di garanzia. Con tale spirito di servizio ci mettiamo a disposizione e siamo pronti a raccogliere tale sfida, a partire dalla terza commissione afferente tra gli altri i temi del bilancio e della programmazione». Nella riunione, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha ricomposto le commissioni. (f. o.)

