VaiOnline
Macomer.
21 gennaio 2026 alle 00:32

Il sindaco Uda apre alle forze di minoranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sarà un maggiore coinvolgimento delle minoranze nelle commissioni consiliari di Macomer. Il sindaco, Riccardo Uda, ha proposto di affidare la presidenza anche ai consiglieri di minoranze. «Non solo garantirebbe maggiore partecipazione - dice Uda - ma distribuirebbe meglio la responsabilità delle convocazioni. In ogni caso la scelta spetta ai componenti delle commissioni nell’esercizio della loro funzione di indirizzo». «È un segno di apertura apprezzabile - dice la consigliera di minoranza, Rossana Ledda - considerando però che le commissioni esprimono un parere di indirizzo, non vincolante».

Luca Pirisi, di Macomer 2030, dice: «Ipotesi specificata nel regolamento per i casi in cui a una commissione consiliare permanente siano attribuite funzioni di controllo e di garanzia. Con tale spirito di servizio ci mettiamo a disposizione e siamo pronti a raccogliere tale sfida, a partire dalla terza commissione afferente tra gli altri i temi del bilancio e della programmazione». Nella riunione, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha ricomposto le commissioni. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

La furia di Harry, cancellato il Poetto

Crolla un tratto della Statale 195. Evacuazioni a Capoterra, il mare nelle case 
L’emergenza

La furia del mare sulla 195: cede l’asfalto, statale nel caos

Strada chiusa dalla Scafa a Maddalena spiaggia Villaggio pescatori: case e ristoranti devastati 
Roberto Carta
L’emergenza

Harry, tutto chiuso per altre 24 ore

Su Cagliari, Campidano e Ogliastra resta l’allerta rossa: prorogate le ordinanze 
Alessandra Carta
L’emergenza

Porto Giunco, spiaggia sommersa Il Flumendosa continua a far paura

Preoccupazione a Sinnai, Sarroch e nel Sarrabus Gerrei Frana a Sadali, gravi danni per un’azienda agricola 
Regione

Manovra, un’altra corsa contro il tempo

Nessuna intesa tra i due poli: ora si rischia un altro mese di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
Anguillara

Federica accoltellata 23 volte

Il corpo sotterrato aveva una gamba amputata. I Pm: «È femminicidio» 
La crisi

L’ultima provocazione di Trump: bandiera Usa sulla Groenlandia

Il presidente insiste: questione di sicurezza, tutti d’accordo 