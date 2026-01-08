Il sindaco: troppi ritardi nei lavori sulla Statale 293 

Dopo l’ennesimo incidente, avvenuto mercoledì sera nel tratto della strettoia di Vallermosa sulla Statale 293, preoccupano i ritardi nei lavori di ripristino promessi nei mesi scorsi. È solo l’ultimo di una lunga serie di scontri avvenuti in questo piccolo tratto d’asfalto, nonostante la presenza di cartelli stradali spesso disattesi dagli automobilisti. Disattenzioni che, quotidianamente, rischiano di causare danni ben più gravi.

Francesco Spiga, sindaco di Vallermosa, che più volte aveva richiesto il ripristino della strada, commenta: «Siamo stanchi – dice - Abbiamo avuto diverse false partenze, prima a giugno poi a ottobre, e non aspetteremo un minuto di più. Abbiamo scritto decine di lettere, capiamo i ritardi burocratici ma ora basta. Abbiamo avuto un incontro operativo il 24 dicembre, ho obbligato i tecnici a fare un sopralluogo per studiare percorsi alternativi, in particolare per i residenti vicino alla strettoia, poiché la strada dovrà restare chiusa per minimo due mesi per lavori strutturali al ponte. Ci hanno garantito l’inizio lavori entro gennaio. Abbiamo contatti giornalieri con l’Anas, vigileremo a tutela dei vallermosesi e di tutte le persone che transitano in quella strada».

