VaiOnline
Vallermosa.
09 gennaio 2026 alle 00:13

Il sindaco: troppi ritardi nei lavori sulla Statale 293 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo l’ennesimo incidente, avvenuto mercoledì sera nel tratto della strettoia di Vallermosa sulla Statale 293, preoccupano i ritardi nei lavori di ripristino promessi nei mesi scorsi. È solo l’ultimo di una lunga serie di scontri avvenuti in questo piccolo tratto d’asfalto, nonostante la presenza di cartelli stradali spesso disattesi dagli automobilisti. Disattenzioni che, quotidianamente, rischiano di causare danni ben più gravi.

Francesco Spiga, sindaco di Vallermosa, che più volte aveva richiesto il ripristino della strada, commenta: «Siamo stanchi – dice - Abbiamo avuto diverse false partenze, prima a giugno poi a ottobre, e non aspetteremo un minuto di più. Abbiamo scritto decine di lettere, capiamo i ritardi burocratici ma ora basta. Abbiamo avuto un incontro operativo il 24 dicembre, ho obbligato i tecnici a fare un sopralluogo per studiare percorsi alternativi, in particolare per i residenti vicino alla strettoia, poiché la strada dovrà restare chiusa per minimo due mesi per lavori strutturali al ponte. Ci hanno garantito l’inizio lavori entro gennaio. Abbiamo contatti giornalieri con l’Anas, vigileremo a tutela dei vallermosesi e di tutte le persone che transitano in quella strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 