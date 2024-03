Il sindaco tratta con Deriu 

Spunta un nome per la Giunta Soddu. Si tratta di Giusy Goddi. Potrebbe essere lei, già nei prossimi giorni, la nuova assessora alle Attività produttive nominata al posto della dimissionaria Grazia Male. Così da favorire un nuovo equilibrio in Consiglio che garantirebbe la sopravvivenza dell’amministrazione sino al prossimo anno. Accordo vicinissimo, dicono le indiscrezioni, frutto della trattativa diretta tra il sindaco Andrea Soddu e il consigliere regionale Pd Roberto Deriu, e che nessuno dei protagonisti ammetterebbe. Se infatti ufficialmente i Dem, con i consiglieri Carlo Prevosto e Natascia Demurtas, hanno sempre sostenuto di rimanere all’opposizione, sarebbe proprio il gruppo misto, in una sorta di “patto di non belligeranza” di cui fa parte anche Claudia Fadda, recentemente candidata alle regionali con il Pd, e che fa parte del neo istituito movimento “Einstein per Nuoro”, a garantire con gli altri rappresentanti, il numero legale e un voto all’amministrazione che non sia contrario. Basterebbe questo a Soddu per superare lo scoglio più complicato, il bilancio di previsione appena passato in Giunta e atteso all’esame del Consiglio.

Manovre verso il futuro

Non è l’unico movimento nella politica comunale. Sino ad ora le forze politiche non avevano un nome per l’alternativa al dopo Soddu. Da qui la necessità di prendere tempo. Il centrodestra prova a rivedere i rapporti di forza al suo interno, cambiati dopo le regionali. E si inizia a pensare ad una possibile investitura del presidente della Nuorese calcio, Gianni Pittorra. Per alcuni fantasia, per altri un’idea. Per ora senza forza. A sinistra, il Campo largo pensa ad una sindaca per il dopo Soddu.

Eninstin Telescope

Da qui nasce la trattativa del Pd e Deriu con Soddu, che si muove in due direzioni. Una visibile, col partito ufficiale e i due consiglieri eletti all’opposizione. Dall’altra con i civici simpatizzanti Dem, che in questi mesi si sono avvicinati al Campo largo della Todde. Non a caso prima delle regionali, c’è stato il travaso di forze dal gruppo civico Andrea Soddu al misto che ha visto prima il passaggio della Fadda e poi dei consiglieri Marianna Palumbo e Stefano Mattu con la Goddi vicinissima ai tre. Sono gli stessi nomi che hanno annunciato la creazione di un nuovo centro di aggregazione e proposta politica, «in vista delle future elezioni comunali, con al centro il grande progetto dell’Einstein Telescope» (di cui fa parte anche la futura assessora Goddi). Il neonato gruppo “Einstein per Nuoro”, che garantirebbe in Consiglio il via libera al bilancio, vede anche tra i promotori Giovanni Catgiu e Alessandro Palumbo. C’è un ma: il documento, per Francesco Guccini, non è valido: «In Giunta non è garantita la parità di genere». Soddu con i voti striminziti in Consiglio, sul filo delle regionali oltre ad una valanga di preferenze personali, ha perso anche due delle quattro assessore donne, Fausta Moroni e Grazia Mele. Ora gli uomini sono il doppio delle assessore.

