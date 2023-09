Il sindaco sul Cpr: va riaperto  l’ufficio del giudice di pace 

Finora come contropartita al Cpr, che procede verso il raddoppio, a Macomer c’è stato solo un finanziamento per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica nelle strade vicine al centro di permanenza e rimpatrio dei migranti. Il sindaco, Riccardo Uda, rilancia e come vera contropartita al Cpr chiede il ritorno della tenenza della Guardia di finanza, ma soprattutto la riapertura dell’ufficio del giudice di pace, chiuso lo scorso aprile, quando era gestito dai Comuni del Marghine, che si sono dovuti arrendere di fronte al rifiuto della Corte dei conti di poter assumere il personale necessario.

Da aprile, tutte le competenze, in particolare le pratiche legate al Cpr, sono tornate in capo all’ufficio di Oristano. «L’ufficio del giudice di pace è stato chiuso per un’inezia - dice il sindaco - ora c’è la necessità di un territorio, soprattutto per la presenza del Cpr, che l’ufficio di Macomer venga riaperto. Lo chiediamo in base agli accordi sottoscritti al ministero dell’Interno nel 2018. Accordi disattesi». L’argomento è stato al centro di un aspro dibattito anche in Consiglio comunale, dove il sindaco si è confrontato con alcuni esponenti dell’opposizione, in particolare con quelli della Giunta precedente. L’ufficio del giudice di pace era stato chiuso la prima volta per decreto nel 2012. Era stato poi riaperto grazie all’impegno oneroso dei Comuni del Marghine e chiuso la scorsa primavera. (f. o.)

