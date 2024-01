Il sindaco silura Rossana Fozzi 

Atteso e annunciato, alla fine lo scossone è arrivato. Rossana Fozzi non è più un’assessora della Giunta di Massimiliano Sanna. Il primo cittadino ha firmato il decreto di revoca, sollevando dall’incarico la delegata alle Attività produttive, Aree mercatali e Zone economiche speciali.

Al suo posto approderà al tavolo dell’esecutivo l’avvocatessa Valentina De Seneen, figlia dell’ex presidente della Provincia Massimiliano De Seneen. La nomina non è ancora stata formalizzata (anche se ieri mattina è stata avvistata a Palazzo Campus Colonna) ma solo per questioni procedurali: qualora la diretta interessata non dovesse rendersi rintracciabile, perché l’atto di revoca diventi esecutivo, devono trascorrere dieci giorni. Nell’attesa, nessuna dichiarazione ovviamente. Così come dell’assessora che da oggi non ha più le deleghe.

Un mese di attesa

Non si può certo parlare di fulmine a ciel sereno: sulla scrivania del sindaco la richiesta di Fratelli d’Italia, il partito della stessa Fozzi, era stata depositata lo scorso 19 dicembre ed integrata otto giorni più tardi. La chiusura delle liste in vista delle elezioni regionali e qualche divergenza all’interno del coordinamento cittadino, però, avevano rallentato l’operazione. Fatto sta che dopo qualche settimana di assenza, a cavallo delle festività natalizie, Rossana Fozzi aveva ripreso a partecipare alle riunione di maggioranza e martedì scorso era nell’aula degli Evangelisti durante la seduta che ha visto il polemico addio di Peppi Puddu a Fratelli d’Italia e la contestuale adesione al gruppo consiliare dell’Udc.

Quarto cambio

Per la Giunta di Massimiliano Sanna è il quarto giro di valzer in rosa, con la differenza che nei precedenti casi si era trattato di dimissioni: prima quelle di Giovanna Bonaglini, che aveva ceduto la poltrona dei Servizi sociali ad Alessandra Porcu, rimpiazzata a sua volta dopo pochi mesi da Carmen Murru.

Nodi irrisolti

Alla neo assessora alle Attività produttive i problemi da risolvere non mancheranno. Tra le questioni irrisolte in capo all’assessorato anzitutto il “caso dehor”, con il regolamento licenziato in commissione e mai approdato in Aula: troppe le divergenze sul documento che dovrebbe mettere ordine alla selva di licenze e concessioni su gazebo e tavolini.

C’è poi la spinosa questione mercati, con il futuro della struttura di via Mazzini da ripensare, anche alla luce del recente finanziamento di due milioni e mezzo di euro arrivato dalla Regione, e le due sedi di via Cimarosa e via Costa con la maggior parte dei box desolatamente vuoti e una sete di riscatto che stenta ad arrivare. Infine il capitolo piazza Manno, con gli esercenti sul piede di guerra per la prolungata chiusura a causa dei lavoro di riqualificazione e i mancati ristori.

RIPRODUZIONE RISERVATA