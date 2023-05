Il sindaco silura l’assessora «Troppe divergenze con Farina» 

Rottura in Giunta a Neoneli. Ad inizio mese il sindaco Salvatore Cau ha infatti revocato la delega all’assessora all’Agricoltura, Lucia Farina. «Ci sono divergenze di vedute sull’attività amministrativa. Noi ci siamo proposti con un programma ed è quello che stiamo portando avanti. Già da un po’ di tempo erano emerse delle divergenze. Si tratta di un atto dovuto anche per salvaguardare i buoni rapporti che abbiamo sempre avuto, altra cosa è condivisione di un progetto amministrativo per la comunità», spiega il sindaco Cau. Da parte sua l’ex assessora al momento preferisce non commentare: «Attendo il Consiglio per rispetto dei miei elettori e di tutti i cittadini», si limita a dire Farina. (a. o.)

