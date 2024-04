Il sindaco “silura” il comandante dei vigili 

Era nell’aria da tempo, ma la revoca è arrivata solo qualche giorno fa: Nanni Nateri non è più il comandante della polizia locale di Quartucciu.

Davanti alle continue incomprensioni tra amministrazione e dirigenza dei vigili, rimarcate più volte negli anni da ambedue le parti, con un’ordinanza sindacale Pietro Pisu “silura” lo storico capo dei vigili quartuccesi e dà l’incarico di «funzionario di vigilanza a tempo pieno e indeterminato» a Fabio Carboni, vice di Nateri.

La rottura

Il cambio della guardia era dunque atteso, ma sembra destinato comunque a fare rumore. I ben informati, infatti, assicurano che per Nateri sia stato «un fulmine a ciel sereno», che abbia saputo della sostituzione dal decreto pubblicato sull’albo pretorio, ma che né il sindaco né l’assessore delegato alla polizia locale, Cristian Mereu, lo abbiano chiamato per informarlo della decisione.

Eppure nonostante l’amaro in bocca, Nanni Nateri, al comando della municipale dal 10 febbraio 1992, preferisce non commentare. Ben 32 anni di servizio nella propria città spazzati via da una firma. Ora però l’ex comandante della Municipale dovrà decidere se continuare a lavorare a Quartucciu o se cercare “alloggio” altrove per sfruttare al meglio le sue competenze.

Il sindaco

«Non c’è alcun complotto o nulla di eccezionale, ma si tratta una normalissima alternanza imposta dalla legge sull’anticorruzione che prevede la rotazione dei funzionari», spiega Pisu, «all’interno dell’ufficio di vigilanza c’è un pari grado di Nateri, si tratta del dottor Fabio Carboni che è in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale nell’ambito della polizia locale nonché di valutazioni positive conseguite nei due esercizi precedenti in grado di garantire l’attuazione dei programmi approvati dall’Ente e il conseguimento degli obiettivi di performance, individuale e organizzativa, necessari per il settore».

La proroga

In realtà, alla fine del 2023, quando il sindaco ha rinnovato gli incarichi a tutti i funzionari comunali per un anno, a Nateri è stato prorogato per soli tre mesi, una scelta insolita. Ora dunque il cambio al vertice mira a instaurare un rapporto più stretto e proficuo fra chi amministra e la municipale: maggior pragmatismo e soprattutto una presenza più costante dei vigili sul territorio per arginare, tra le altre cose, l’abbandono dei rifiuti, gli atti vandalici e l’abusivismo.

«Si ringrazia Nanni Nateri per quello che ha fatto e dato a Quartucciu, ribadisco che si tratta di scelte organizzative interne semplicemente dettate dalla norma», conclude Pisu.

