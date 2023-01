Il sindaco sigla la pace fiscale 

Oristano dice sì alla pace fiscale. Dopo giorni di verifiche, approfondimenti e dati incrociati, il Comune ha deciso di aderire alla rottamazione delle cartelle Imu e Tari e delle multe, così come previsto dalla Legge di bilancio 2023.

L’iter

Nessuna delibera in Consiglio comunale per bloccare la procedura e quindi via libera automatico al condono che prevede per i tributi locali lo stralcio delle sanzioni e degli interessi, mentre per le sanzioni amministrative l’annullamento dei soli interessi. I contribuenti dovranno comunque versare capitale, spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Una decisione che il primo cittadino non ha preso a cuor leggero, anche per la ristrettezza dei tempi a disposizione.

L’impatto

«Gli uffici hanno fatto un lavoro immane per stimare quale sarebbe stato l’impatto sul Bilancio comunale - spiega Massimiliano Sanna - anche perché da parte dell’Agenzia delle Entrate non è stato possibile ricavare il dettaglio dei carichi residui fino a mille e euro e neppure la suddivisione delle diverse quote di capitale, sanzioni e interessi». Mettendo a confronto i crediti per tributi e le multe ancora in bilancio e il dato complessivo scaricato dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, è emerso che lo stralcio delle cartelle fino a mille euro non inciderebbe in misura significativa sulle casse comunali.