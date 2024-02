Il sindaco scrive alla Asl: da sette mesi senza medico 

Da sette mesi Soleminis è senza medico di base. Una situazione che sta creando forti disagi ad anziani e soggetti fragili, costretti a spostarsi di qualche chilometro per un consulto o la prescrizione di farmaci. «Dal 1° luglio scorso diverse famiglie sono prive di assistenza dopo il pensionamento di Mariangela Pedditzi - denuncia il sindaco Fedele La Delfa - la Asl aveva subito individuato un sostituto per Soleminis e Serdiana ma, inspiegabilmente, ha poi deciso di escluderci destinando il medico solo a Serdiana. C’è un’evidente discriminazione nei nostri confronti».

Dopo le proteste delle scorse settimane, La Delfa torna ora alla carica con una dura lettera indirizzata alle autorità sanitarie: «A Soleminis si è determinato un grave disequilibrio nell’erogazione di un servizio primario con evidenti ripercussioni sociali, vogliamo sapere quando potremo avere finalmente un medico in pianta stabile senza costringere le famiglie a spostarsi a Serdiana».

Una situazione che rischia di diventare ancora più critica. Nei prossimi giorni Francesca Ferrante, medico di base con ambulatorio a Serdiana a cui si rivolgono molti utenti di Soleminis, ha ottenuto la titolarità della sede con un massimale di mille assistiti. I pazienti che aveva in carico sono decaduti automaticamente e dovranno effettuare la scelta del medico ex novo. «C’è un forte disorientamento - conclude il sindaco - le autorità hanno il dovere di fare chiarezza». (c. z.)

