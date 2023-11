Il sindaco Salis: «Telecamere fuori dalle scuole» 

«Un sistema di videosorveglianza attorno alle scuole collegato a polizia locale e forze dell’ordine». Il sindaco di Arbus, Palo Salis, dopo il fattaccio successo nell’istituto Alberghiero, annuncia un progetto di sicurezza nelle scuole della cittadina, attraverso azioni che garantiranno un’importante attività di controllo a tempo pieno.

«La triste vicenda di questi giorni – ricorda Salis – del professore di matematica colpito al volto da una testata di un genitore, non è una notizia nuova nelle scuole d’Italia, ma quando simili episodi succedono a casa nostra il meccanismo che si mette in moto non è solo la prevenzione, quella c’è già. Infatti, in via Antonio Gramsci, dove ha sede l’Alberghiero, le telecamere sono state installate anche per via della zona alta del paese non molto trafficata. Il campanello d’allarme è suonato ora per proteggere l’interno dell’edificio molto ampio». Nel caso specifico il sindaco ricorda il dovere di dare riposte concrete alle domande che i cittadini rivolgono: come mai i genitori sono entrati all’interno dell’Istituto senza che nessuno li abbia visti? Cosa sarebbe accaduto se fossero state persone con brutte intenzioni? «Lungi da me – continua Salis – entrare nel merito di quello che succede all’interno dell’edificio scolastico. Sono certo che le misure di prevenzione e i controlli ci siano. L’episodio che ha attirato l’attenzione degli organi di stampa e delle televisioni ci portano non solo a riflettere ma spingono il Comune a interventi mirati con l’obiettivo che non succedano mai più. La tutela della sicurezza rappresenta un dovere delle istituzioni nei confronti degli alunni e del personale scolastico». Il primo cittadino ricorda che lo scorso anno «il Comune è stato ammesso al finanziamento di 50mila euro del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura, per la sicurezza urbana con telecamere. I soldi non sono bastati per tutti. Essendo in graduatoria, quest’anno sicuramente saremo tra i primi. L’impegno è destinare la somma, se non tutta almeno per la maggior parte, alle scuole. Certamente non si può pensare che la videosorveglianza basti, per questo il controllo del territorio da parte di tutti i soggetti deputati resta lo strumento principale per tutelare la sicurezza». ( s. r. )

