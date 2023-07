«Il sindaco ritiri la delega a Porcu» 

La richiesta di sostituzione dell’assessore all’urbanistica Piero Porcu varca le porte del Consiglio comunale. Antonio Caggiari, capogruppo del gruppo consiliare “Uniti per rinascere”, dopo che per diverse volte ha affermato che l’assessore non rappresenta più il suo gruppo ha preso la parola durante l’assemblea cittadina, rivolgendosi direttamente al sindaco, per ufficializzare la rottura.

Ultimatum

«È da prima del mese di gennaio che continuiamo a chiedere una presa di posizione su questo tema. – ha detto -Ad oggi ancora niente, ma nonostante questo con la maggioranza siamo stati sempre corretti, votando tutte le delibere». A quanto pare però il tempo sta scadendo: «Ora deve trovare una soluzione – continua il consigliere - abbiamo avuto tanti incontri e sta continuando a tirarla per le lunghe mentre la soluzione c’è l’ha. Non possiamo andare avanti per altri 7-8 mesi». Il gruppo è passato poi dalle parole ai fatti, abbandonando l’aula appena è stata messa ai voti una proposta dell’assessorato all’Urbanistica e, a tal proposito, Caggiari e la collega di gruppo Rita Vincis annunciano: «Non voteremo più alcun suo provvedimento». Aggiungono che «il sindaco si è trincerato nel silenzio non dandoci al momento nessuna risposta». Non danno indicazioni sui nomi futuri: «Solo dopo che toglierà la delega a Porcu noi saremo pronti ad avanzare il nome del sostituto».

Le ipotesi

In realtà è da mesi che circola sempre con più insistenza il nome dell’ex sindaco Giuseppe Casti, ma nessuno vuole uscire allo scoperto. L’Assessore Porcu, intanto, rimane fermo sulle sue idee e non ha nessuna volontà di dimettersi: «Non è da oggi che non si sentono rappresentati da me – dice - forse non lo sono mai stati e non capisco il perché». Per quanto affermato in Consiglio dal suo, ormai ex, compagno di partito, l’assessore prosegue: «La loro è una dimostrazione di arroganza e debolezza. Io continuerò il mio lavoro per la città, con il sostegno di una parte importante della lista che mi ha sostenuto». Il primo cittadino, che sino ad oggi non ha mai tolto nessuna delega ma ha sempre aspettato le dimissioni, continua a non volersi sbilanciare: «Le dichiarazioni, per quanto inusuali, seguono interlocuzioni costanti e continue sia con i consiglieri sia con l’assessore. L’auspicio che nei prossimi giorni il gruppo politico porti a termine le discussioni interne, non mette in discussione né il sostegno alle iniziative della maggioranza e nemmeno valutazioni sul futuro».

