Il sindaco ripulisce le cunette  

Non voleva farla apparire come una cosa eccezionale, in effetti sono stati i cittadini che lo hanno visto al lavoro a ringraziarlo e non lui a comunicare l’operazione di decoro sulle strade comunali. Lodovico Piras, sindaco di Girasole, quarantuno anni, ha imbracciato il decespugliatore e ha tagliato l’erba all’ingresso del paese che amministra da un anno con la fascia tricolore indosso ma di cui è stato vice e assessore nei precedenti dieci anni. Approfittando di un’ora libera da impegni istituzionali e professionali, ha curato il decoro vicino alla rotonda di via Nazionale fresca di inaugurazione. «I ragazzi dei cantieri socialmente utili non hanno fatto in tempo a concludere la manutenzione delle strade e dunque sono andato io», ha detto Piras al culmine della giornata di festa (Pratzas in festa) che, sabato sera a Girasole, ha richiamato un elevato numero di visitatori.

La storia

Di sicuro non è così abituale che un sindaco si prenda la briga di effettuare in prima persona lavori di manutenzione. Ma Lodovico Piras non è nuovo a iniziative simili. Le ultime pochi giorni fa, quando si è ritagliato qualche ora dal suo lavoro per sistemare le strade posando catrame a freddo. Con gli attrezzi del mestiere ha dimestichezza (è un imprenditore edile), ma più che altro è consapevole che il decoro nel territorio che amministra è una priorità inderogabile. Sabato per Girasole era giornata di festa. Pro loco e Comune hanno organizzato Pratzas in festa, recuperando in parte l’evento di primavera che era stato limitato dalla pioggia. Quando amministratori e volontari hanno effettuato un sopralluogo, si sono resi conto che alcuni tratti dell’abitato, soprattutto gli ingressi, non erano nelle condizioni adeguate ad accogliere i visitatori. Gli operai dei cantieri comunali non erano riusciti a completare il programma di interventi ed ecco che allora il sindaco si è messo in prima linea per tagliare quell’erba che avrebbe macchiato l’ingresso sud del paese. «Ho fatto una cosa normalissima. Io - ha dichiarato Piras - prima di essere sindaco sono un cittadino della comunità di Girasole e dunque mi adopero come posso per il suo bene. Non potevo tollerare quell’erba alta in un giorno di festa e così mi sono messo all’opera».

Le difficoltà

Negli enti pubblici la burocrazia strozza la volontà di assumere personale. Troppi lacci lo impediscono. «Tre anni fa - ha ricordato il sindaco Piras - avevamo una dozzina di persone nei cantieri comunali, oggi andiamo avanti con la media di tre al giorno che lavorano dalle 8 alle 11.30. Ecco perché spesso non si riesce a curare tutti gli aspetti. In questo momento la nostra pianta organica non permette di assumere figure». Il salvagente si chiama Lavoras, il piano regionale a favore degli inserimenti occupazionali. «Ci hanno finanziato 50 mila euro. Così saremo in grado di assumere tre persone per 36 ore settimanali. Il piano ci consentirà di respirare».

