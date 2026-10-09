SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sassari.
10 ottobre 2026 alle 00:37

Il sindaco: «Rimpallo di responsabilità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Dov’è l’università?” A pronunciare la domanda è il sindaco Giuseppe Mascia, ieri in viale San Pietro, davanti a centinaia di dipendenti Aou alla seconda giornata di mobilitazione. Assenza resa ancora più evidente perché le istanze, di Comparto e Dirigenza, sono rivolte a un’azienda ospedaliero-universitaria. «L’Ateneo- continua il primo cittadino- avrebbe dovuto essere qui e al vostro fianco, anche quando siete andati a Cagliari». Mascia interviene poi su uno dei nodi che hanno portato allo sciopero, il mancato via libera, da mesi, alle certificazioni contrattuali da parte del collegio dei revisori dei conti. «Non capisco il rimpallo di responsabilità con l’Aou. E non capisco perché la presidente Todde non metta la parola fine».

In seguito, dopo aver incontrato la dirigenza aziendale insieme ai sindacati, annuncia che scriverà al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per chiedere che le parti vengano ricevute e si possa trovare una soluzione. C’è tempo anche per ironizzare sulle lungaggini della burocrazia in ambito sanitario. «Ho messo la prima seconda pietra del Materno Infantile, dopo l’ex sindaco Sanna», ricorda in riferimento a un’opera che stenta a partire. Specchio di un settore che soffre, a partire dai lavoratori e dai pazienti, costretti a subire il sovraffollamento, oltre alle carenze di organico del settore sanitario, altre due cause dell’astensione. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 