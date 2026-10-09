Il sindaco: «Rimpallo di responsabilità» 

“Dov’è l’università?” A pronunciare la domanda è il sindaco Giuseppe Mascia, ieri in viale San Pietro, davanti a centinaia di dipendenti Aou alla seconda giornata di mobilitazione. Assenza resa ancora più evidente perché le istanze, di Comparto e Dirigenza, sono rivolte a un’azienda ospedaliero-universitaria. «L’Ateneo- continua il primo cittadino- avrebbe dovuto essere qui e al vostro fianco, anche quando siete andati a Cagliari». Mascia interviene poi su uno dei nodi che hanno portato allo sciopero, il mancato via libera, da mesi, alle certificazioni contrattuali da parte del collegio dei revisori dei conti. «Non capisco il rimpallo di responsabilità con l’Aou. E non capisco perché la presidente Todde non metta la parola fine».

In seguito, dopo aver incontrato la dirigenza aziendale insieme ai sindacati, annuncia che scriverà al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per chiedere che le parti vengano ricevute e si possa trovare una soluzione. C’è tempo anche per ironizzare sulle lungaggini della burocrazia in ambito sanitario. «Ho messo la prima seconda pietra del Materno Infantile, dopo l’ex sindaco Sanna», ricorda in riferimento a un’opera che stenta a partire. Specchio di un settore che soffre, a partire dai lavoratori e dai pazienti, costretti a subire il sovraffollamento, oltre alle carenze di organico del settore sanitario, altre due cause dell’astensione. (e.fl.)

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