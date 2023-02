Il sindaco riaccende i lampioni 

Bari Sardo riaccende le luci. Nel centro abitato verranno riaccesi tutti i lampioni spenti nel nome del risparmio energetico. Dopo quasi sei mesi in penombra per dare un taglio alle bollette extralarge, il sindaco Ivan Mameli ha revocato l’ordinanza emessa il 16 settembre scorso. sulla spesa elettrica. «In quest’arco di tempo - ha spiegato il primo cittadino - lo Stato e la Regione sono intervenuti in sostegno degli enti locali attraverso una serie di misure finalizzate all’assegnazione di risorse aggiuntive dirette a compensare le maggiori spese derivanti dall’aumento delle tariffe energetiche, in modo da ristabilire i bilanci dei Comuni, già aggravati dall’emergenza sanitaria, a garanzia della continuità dei servizi erogati ai cittadini». Con l’ordinanza della scorsa estate Mameli aveva disposto la riduzione dell’illuminazione in piazza don Luigi del Giudice, della pista ciclabile e in prossimità della chiesa di San Leonardo. (ro. se.)

