Il sindaco punta il dito: «Clima d’odio» 

Pisu inoltre assicura che l’amministrazione ha già avviato un progetto che, nel corso dell’anno, coinvolgerà l’associazionismo e le scuole in un approccio disciplinare che sensibilizzi al rispetto della cosa pubblica e in tale percorso sarà ricordato il cammino autonomistico di Quartucciu.

E prosegue: «La trattazione del tema avrebbe meritato il coinvolgimento dell’amministrazione intera poiché il risultato autonomistico è patrimonio di tutta la comunità cittadina e non proprietà di una componente politica che siede in Consiglio comunale. il gruppo di minoranza continua a chiedere condivisione e compartecipazione nell’azione amministrativa e per tutta risposta organizza frettolosamente un evento celebrativo, che dovrebbe avere valenza pluralista, e lo fa in totale autonomia».

«Fino a quando persisterà questo atteggiamento e non si placherà il clima di odio che è sfociato in attacchi che afferiscono la sfera privata e personale», attacca Pisu, «il gruppo di maggioranza non accoglierà alcun invito al dialogo e alla collaborazione, né tantomeno parteciperà a iniziative e proposte che provengano da questa minoranza».

«Il clima politico è diventato irrespirabile a causa dei troppi veleni». Con queste parole, il sindaco Pietro Pisu e il suo gruppo “Pietro Pisu Sindaco” chiariscono le ragioni per cui non hanno partecipato – a eccezione dell’assessore alle attività produttive Carlo Secci - all’incontro organizzato venerdì a DomusArt, dal gruppo “Quartucciu nel cuore” per celebrare i quarant’anni dell’autonomia amministrativa di Quartucciu e lo strappo da Cagliari avvenuto nel 1983.

«Il clima politico è diventato irrespirabile a causa dei troppi veleni». Con queste parole, il sindaco Pietro Pisu e il suo gruppo “Pietro Pisu Sindaco” chiariscono le ragioni per cui non hanno partecipato – a eccezione dell’assessore alle attività produttive Carlo Secci - all’incontro organizzato venerdì a DomusArt, dal gruppo “Quartucciu nel cuore” per celebrare i quarant’anni dell’autonomia amministrativa di Quartucciu e lo strappo da Cagliari avvenuto nel 1983.

Il j’accuse

«Fino a quando persisterà questo atteggiamento e non si placherà il clima di odio che è sfociato in attacchi che afferiscono la sfera privata e personale», attacca Pisu, «il gruppo di maggioranza non accoglierà alcun invito al dialogo e alla collaborazione, né tantomeno parteciperà a iniziative e proposte che provengano da questa minoranza».

E prosegue: «La trattazione del tema avrebbe meritato il coinvolgimento dell’amministrazione intera poiché il risultato autonomistico è patrimonio di tutta la comunità cittadina e non proprietà di una componente politica che siede in Consiglio comunale. il gruppo di minoranza continua a chiedere condivisione e compartecipazione nell’azione amministrativa e per tutta risposta organizza frettolosamente un evento celebrativo, che dovrebbe avere valenza pluralista, e lo fa in totale autonomia».

Pisu inoltre assicura che l’amministrazione ha già avviato un progetto che, nel corso dell’anno, coinvolgerà l’associazionismo e le scuole in un approccio disciplinare che sensibilizzi al rispetto della cosa pubblica e in tale percorso sarà ricordato il cammino autonomistico di Quartucciu.

Gesto politico

«Se si pretende apertura al dialogo bisogna essere conseguenti nelle azioni. Per questa ragione la nostra mancata partecipazione all’evento promosso dal gruppo di minoranza ha un significato esclusivamente politico», precisa Pisu che sceglie di togliersi tanti sassolini dalle scarpe. «L’operato di questa minoranza si è caratterizzato fin dall’inizio in un’azione ostruzionistica tesa esclusivamente a frenare l’attività della maggioranza mediante continui accessi agli atti che, seppur legittimi, hanno il solo obiettivo di bloccare la macchina amministrativa, oberare di lavoro gli uffici e rallentare i tempi per le risposte da dare ai cittadini».

A infastidirlo è poi un dato. «Ultimamente», aggiunge, «ha preso piede la procedura, assolutamente inusuale in quarant’anni di autonomia del nostro Comune, di trasmettere gli atti amministrativi alla Corte dei Conti con l’intento di denunciare chissà quali presunte negligenze della maggioranza e innescando, con condotta incosciente e irresponsabile, un vulnus che potrebbe portare a una deriva estremamente pericolosa anche per coloro che la stanno attuando». Per questo – conclude il sindaco – «la maggioranza prende le distanze e stigmatizza questo modo di fare politica, basato sull’acredine e il livore nei confronti di chi ha avuto il consenso dell’elettorato e sta amministrando con serietà e impegno per il bene della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata