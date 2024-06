Il sindaco Puggioni nomina i responsabili dei Servizi 

A Calasetta entra nel vivo il lavoro del neo eletto sindaco Antonello Puggioni.

Obiettivo, accorciare i tempi sulle nomine dei suoi più stretti collaboratori per poi poter effettivamente entrare nel vivo del mandato affidato dagli elettori. «Ci sono tante cose da fare - ha detto Puggioni - e pertanto, cercherò in tutti i modi possibili di accorciare i tempi. Oggi o al massimo domani informerò il gruppo di maggioranza sugli incarichi che intendo attribuire. Vice sindaco e deleghe assessoriali. Loro già sanno che, compreso il sottoscritto, non c’è nessuno che abbia un livello superiore all’altro. Siamo tutti rappresentanti dei cittadini di Calasetta e lavoreremo tenendo bene a mente questo concetto che ci guiderà per tutta la consiliatura». Intanto, le prime firme sono state inserite nei decreti di nomina dei responsabili dei servizi. «Soprattutto - precisa Puggioni - ho preso atto della consistente carenza di personale che abbiamo proprio come numero di operatori e anche su questo dovremo adoperarci per sopperire al più presto». La nuova giunta composta da 4 persone quindi si potrà conoscere già dalle prossime ore. Il sindaco per ora non fa nomi, precisa solo che non si avvarrà di un unico criterio ma adopererà la scelta in un mix tra preferenze e competenze. «Andremo in Consiglio comunale al più presto - dice - ho già inviato le lettere della proclamazione a tutti i consiglieri. Ho già visto le risorse disponibili per far fronte alla pulizia spiagge. Appena fatta la Giunta, partiremo immediatamente».

