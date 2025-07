Il sindaco Puddu: un encomio per i due volontari 

Ieri mattina il sindaco Mario Puddu ha fatto visita ad Alessandro Deidda e Ligita Jasudaite, i due volontari dell’associazione di protezione civile “Orsa” che sabato sera hanno salvato la vita a Daniel Loddo, socio della cooperativa sociale “Controvento” di Assemini. I due, residenti in via Trento (pieno centro storico di Assemini), sono stati allertati dalle grida di una bambina alla vista del fumo proveniente dall’abitazione di un vicino di casa. All’interno c’era Loddo, rimasto ustionato nell’incendio scoppiato in cucina. I primi a prestargli soccorso? I due volontari che fanno coppia anche nella vita.

Il sindaco ha chiesto «un encomio per Alessandro e Ligita. Per chiunque penso che non ci sia gesto migliore che salvare una vita umana. L’esperienza da volontari è stata fondamentale soprattutto in un momento in cui ci si sarebbe potuti far sopraffare dalla paura e dall’inesperienza. Invece è andato tutto per il meglio». (sa. sa.)

