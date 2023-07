Il sindaco pronto a gettare la spugna 

C’è una versione ufficiale, che rimanda alla prossima settimana ogni decisione sull’eventuale sostegno al sindaco. Ce n’è poi una ufficiosa, forse più realistica, che stronca sul nascere ogni ipotesi di soccorso alle forze centriste e alimenta l’ipotesi dimissioni di Massimiliano Sanna (che potrebbero arrivare subito dopo l’incontro di martedì con le forze sociali). E mentre il centrosinistra si interroga sull’opportunità o meno di evitare il naufragio della consiliatura, a lanciare un’ancora di salvataggio è l’Udc, pronto a riavviare il dialogo per superare la crisi.

L’assemblea Dem

«La linea espressa dall’assemblea cittadina, accompagnata dalla preoccupazione per la drammatica situazione di stallo e per le precise responsabilità – scrivono in una nota congiunta il segretario cittadino Roberto Martani e quello provinciale Maria Obinu – è di continuare nel percorso iniziato con l’ascolto degli iscritti ed elettori”. Una posizione decisamente più morbida rispetto a quella che sarebbe emersa durante il confronto durato quattro ore nella sede di via Canepa con un’unica direzione: interrompere le trattative con il centrodestra oristanese. «Il Pd si conferma uno dei pochi partiti in cui è attivo un confronto sulle cose importanti – è la sintesi di Peppino Marras, ex assessore comunale – il dibattito è stato calibrato, ma emerso chiaramente un orientamento a non procedere». Un cordiale “no, grazie” al sindaco e ai quattro partiti che lo accompagnano in questa fase, Riformatori, Partito sardo d’Azione, Forza Italia e Sardegna al Centro 20Venti. Anche se - è il rimprovero mosso al gruppo consiliare di minoranza che ha raccolto l’invito di Massimiliano Sanna - il solo essersi seduti attorno al tavolo di Palazzo campus Colonna lunedì scorso potrebbe rappresentare un danno irrimediabile per il centrosinistra oristanese. Eppure, non più di una settimana fa la fumata era sembrata bianca. Prima ancora del sindaco, era stato il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna (portavoce del centrosinistra consiliare) a parlare di “patto per la città”. «Non ci siamo mai sottratti alle responsabilità e non lo faremo neppure adesso», dichiarava proponendo un «programma di governo innovativo e partecipato». Il dialogo con il centrodestra sembrava addirittura passato ad un secondo step dopo il vertice di lunedì scorso con il primo cittadino e i cinque consiglieri della sua ristretta maggioranza. Al punto che iniziava a profilarsi un’ipotetica composizione della nuova Giunta con tre poltrone al centrodestra e le restanti ai nuovi alleati. Poi il dietrofront.

Passo indietro

Qualcuno prende già le distanze. «Dobbiamo riconoscere merito al sindaco per questo suo nuovo approccio – osserva Francesco Federico, consigliere di Oristano Democratica e Possibile – Tuttavia siamo sempre più consapevoli che una nuova proposta di governo non scaturita dall’espressa volontà dei cittadini non sia realizzabile in tempi brevi. Ad oggi, pertanto, riteniamo non siano le condizioni per entrare in maniera organica all’interno di una nuova maggioranza consiliare». Allo stesso tempo, però, non esclude la possibilità di «valutare ed eventualmente sostenere futuri provvedimenti che possano andare a vantaggio della città.

«Costruttori di ponti»

La strada verso le larghe intese, insomma, è sempre più ripida. Le alternative restano due: dimissioni e tutti a casa o una riconciliazione con i nove consiglieri di Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis, finora tagliati fuori dal primo cittadino. Lo scudo crociato fa il primo passo: «Siamo costruttori di ponti, non di muri», dichiara il capogruppo Vincenzo Pecoraro.

