Il sindaco presenta la Giunta 

Il sindaco di Donori Maurizio Meloni ha nominato la nuova giunta che domani sarà presentata al Consiglio. Salvatore Melis, candidato più votato della lista “Insieme per Donori”, sarà vicesindaco e assessore all’Agricoltura e all’Ambiente; Luca Aresu assessore allo Sport, Turismo, Artigianato e Decoro Urbano; Valentino Impera alla Cultura, Istruzione e Politiche giovanili; Monica Orrù alle Politiche sociali.

«Ripartiamo nel segno della continuità – dice Meloni – ci sarà più attenzione per il decoro urbano e il verde pubblico. Il nostro sarà un lavoro di squadra: ogni assessore sarà affiancato da un consigliere delegato». Questi i consiglieri prescelti: Stefano Sedda (Agricoltura), Manuel Plano (Sport e Attività produttive), Stefania Mura (Cultura, istruzione e politiche giovanili), Angela Pantaleo (Politiche sociali). In Consiglio, questa volta, ci sarà anche una minoranza pronta a fare “un’opposizione seria ma costruttiva” come annunciato subito dopo il voto dallo sfidante di Meloni Salvatorangelo Piredda. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA