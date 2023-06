Il sindaco Pireddu conferma la vecchia Giunta 

Rispetto a cinque anni fa mostra il piglio sicuro del veterano, rafforzato dal consenso plebiscitario che lo ha confermato alla guida della cittadina centro economico e demografico della Trexenta. «Siamo orgogliosi della vostra fiducia, continueremo a lavorare insieme per la crescita di Senorbì», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu che ieri sera, in occasione dell’insediamento del rinnovato Consiglio comunale, ha giurato fedeltà alla Repubblica e presentato la sua squadra di governo.

La giunta

Saranno quattro gli assessori che comporranno, con il sindaco, l’esecutivo: Carlo Mascia, recordman di preferenze (con 273 voti ha stracciato il precedente primato di Cicci Mura, ora relegato in opposizione) che sarà il vicesindaco e avrà le deleghe ai Lavori pubblici, commercio e personale; Filippo Follesa (271 preferenze, ancora una volta il più votato nella sua frazione Arixi), agli Affari generali, servizi e lavori tecnologici, bilancio e programmazione; Sonia Mascia alla Cultura, spettacolo e attività produttive; e Sara Mascia ai Servizi sociali e pubblica istruzione.

Perfettamente rispettata la parità di genere (due donne e due uomini nell’esecutivo); mantenuta anche la tradizione che a Senorbì, con poche eccezioni, vede ricoprire il ruolo di vicesindaco al consigliere eletto con più voti.

In piazza

C’era il pubblico delle grandi occasioni ieri sera davanti al palco della piazza Italia, nel centro del paese, per assistere alla cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale eletto a fine maggio. Le due settimane e più di attesa hanno amplificato la curiosità dei cittadini (soprattutto di quelli più attenti agli sviluppi e alle dinamiche della politica locale) riguardo le scelte del sindaco sulle nomine degli assessori. A conti fatti non ci sono state sorprese: tutte convalidate le indiscrezioni della vigilia che davano per confermata in blocco la Giunta arrivata in scadenza di mandato alla scorsa legislatura. Chiara la volontà del primo cittadino di mandare un segnale di continuità all’elettorato che – a leggere il risultato delle urne – si è tenuto ben lontano da sposare ogni ipotesi di cambiamento o rivoluzione.

In Aula

La lista civica “Continuiamo insieme” capeggiata da Pireddu ha incassato 1814 voti (il 64,5 per cento delle preferenze) piazzando otto consiglieri in maggioranza (Carlo Mascia, Filippo Follesa, Luca Sirigu, Sonia Mascia, Nicola Contu, Francesco Falqui, Sara Mascia e Michele Cincidda). Tre seggi per la civica “Arixi-Senorbì-Sisini” di Cicci Mura (27 per cento) affiancato da Marco Mura (giovane studente universitario che, alla primissima esperienza, ha ottenuto l’eccezionale risultato personale di 148 preferenze) e Fabio Boi (105 preferenze). La lista “Insieme” capeggiata da Gianni Dessì ha conquistato un solo seggio, quello che spetta al candidato sindaco il quale però – presentando le sue dimissioni ancora prima dell’insediamento del nuovo Consiglio – ha lasciato il posto a Marco Melis, il più votato della lista.