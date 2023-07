Il sindaco paga la pizza e ascolta i giovani  

Idee e proposte mangiando una pizza. Una cena nella “Casa dei giovani" organizzata tra il sindaco e gli adolescenti di Villaurbana per capire cosa desiderano nel loro paese.

La cena insolita

L’invito è stato accolto con successo. I ragazzi, dai 13 ai 17 anni, erano circa una trentina. Prima il confronto e poi pizza e Coca Cola per tutti. Ma non è mancato nemmeno il divertimento. «Il modo migliore per capire le esigenze dei ragazzi che rappresentano il futuro della nostra comunità è ascoltarli - racconta il sindaco, Paolo Pireddu - E così ho fatto. Il Comune è già al lavoro per cercare di soddisfare le richieste di tutti».

Le richieste

E al primo cittadino 39enne tutti hanno avanzato le proprie richieste con entusiasmo. «C’è chi ci ha chiesto di poter utilizzare il campo da calcio del Comune gratis e chi di abbassare i costi della piscina - spiega Pireddu - Ma anche di pagare meno il viaggio che organizza il Comune fuori dalla Sardegna». Ma non solo, c’è chi vuole partecipare attivamente alla Consulta giovani. «Qualcuno mi ha chiesto ad esempio di abbassare l'età dei partecipanti al gruppo - spiega ancora Pireddu - Questo è motivo di orgoglio per noi; significa che anche i giovani hanno voglia di impegnarsi per il paese. Qualcuno ha chiesto poi un aiuto per istituire un gruppo etnico».

Ma c’è dell’altro: «I ragazzi del paese che frequentano le scuole superiori - spiega ancora Pireddu - ci hanno chiesto di organizzare una gita in campeggio. Quella che attualmente organizziamo è infatti solo per gli alunni delle medie».

Gli schiamazzi

I giovani più grandi presenti alla cena hanno chiesto infine al sindaco di mettere a disposizione un luogo dove passare il tempo dopo una certa ora la sera: «Questo dopo che alcuni cittadini si sono lamentati per gli schiamazzi in alcune zone - spiega ancora il primo cittadino - Ho spiegato a tutti che bisogna comportarsi bene ma anche di evitare di abbandonare cartacce, non solo nei luoghi che frequentano».

E infine Paolo Pireddu ha voluto rimarcare che «Ascoltare i giovani è stato bello, solo così è possibile accontentarli e cercheremo di soddisfare tutte le loro richieste. Nessuno ha avanzato proposte e idee impossibili: sono tutti bravi ragazzi».

