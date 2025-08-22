«Il sindaco non può presiedere il Consiglio» 

No al doppio ruolo di sindaco di Macomer e presidente del Consiglio. «Chiediamo una modifica del regolamento per scorporare le due funzioni del sindaco, che ricopre anche la carica di presidente del Consiglio, figura super partes che dovrebbe moderare il dibattito e tutelare tutti». Il gruppo d’opposizione “Macomer 2030” vuole riequilibrare il rapporto tra maggioranza e minoranza. Il capogruppo Luca Pirisi dice: «A seguito delle nostre domande sull’acquisto dell’istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, il sindaco ci ha attaccato e sminuito la nostra funzione, ridicolizzandola. La maggioranza adotta un comportamento aggressivo nei confronti di una parte percepita come più debole. Utilizzano la posizione di forza per decisioni unilaterali, vivendo le commissioni e il Consiglio come mere formalità». Replica il sindaco, Riccardo Uda: «La risposta è stata data in Consiglio, luogo deputato al costruttivo dialogo civile, che talvolta scade in baruffa per il comportamento di taluni componenti. Per la separazione dei ruoli io sono d’accordo, ma guido una maggioranza». (f. o.)

