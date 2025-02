«Il sindaco non può mandarci all’opposione» 

«Noi non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare i banchi della maggioranza per sedere tra i consiglieri di opposizione, resteremo fedeli al nostro mandato e voteremo sempre nel bene della nostra comunità». Stefano Piano ed Erica Cugis, consiglieri della lista “Capoterra civica” non ci stanno e declinano l’invito del sindaco Beniamino Garau di accomodarsi all’opposizione dopo il rifiuto di Cugis di entrare a far parte della Giunta.

«Non ci pensiamo neppure a uscire dalla maggioranza e lui non può cacciarci – spiega Stefano Piano, capogruppo di Capoterra civica ed ex presidente del Consiglio comunale -, quella del sindaco è solo una boutade perché sa benissimo che senza una nostra dichiarazione in Aula nessuno può cacciarci. Abbiamo sposato il progetto politico nato alle scorse elezioni amministrative che sosteneva la candidatura a sindaco di Beniamino Garau, continueremo a essere fedeli a quel programma, in Aula voteremo sempre nel rispetto dei cittadini e degli elettori che ci hanno sostenuto». In maggioranza, ma con una posizione critica. «Se ci accorgeremo che i temi trattati non vanno verso gli interessi della comunità non avremo alcun problema ad astenerci o a votare contro – dice Piano -, e solleveremo le nostre perplessità quando qualcosa non ci convince». (i. m.)

