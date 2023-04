Il sindaco: «Non faccio passerelle» 

«La situazione del Pronto Soccorso del Paolo Dettori? Io la conosco benissimo e non da oggi. Sono mesi che me ne occupo e me ne sono occupato anche la settimana scorsa, quando ho avuto precise garanzie sul fatto che il servizio, domenica, non sarebbe stato interrotto. Io lavoro, altri fanno sciacallaggio sul dramma della sanità»: il sindaco di Tempio non gira intorno all’argomento e attacca la minoranza sul caso dei manager Asl al lavoro in corsia, per evitare la sospensione del servizio della emergenza urgenza. Dice Gianni Addis: «No, non attacco nessuno. Cosa c’è da attaccare. Ho sentito che mi viene contestato di non essere attento al tema della sanità. Mi dispiace, ma questa è disonestà intellettuale. Veramente, si vuole dire che la condizione dell’ospedale Paolo Dettori, in una drammatica situazione di tutta la sanità italiana, sia attribuibile a me e alla giunta comunale? Io lavoro e devo occuparmi di amministrare Tempio, non di fare passerelle in ospedale. Non solo, è grazie al nostro impegno, se la Regione ha rivisto, migliorato e corretto il piano della Asl per il Paolo Dettori, il piano che alcuni consiglieri di minoranza hanno detto di gradire. Domenica il Pronto Soccorso non ha chiuso i battenti, mi era stato garantito dalla Asl e così è avvenuto. Io ho lavorato per avere questo risultato. Alcuni consiglieri di opposizione, invece, sono andati a fare la passerella. E abbiamo anche ottenuto che il servizio funzioni con continuità, da oggi entrano in servizio cinque medici in convenzione. Questo conta, il resto è polemica di chi non ha altri argomenti».

