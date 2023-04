Il sindaco nomina segretario generale Giovanna Solinas Salaris 

Arriva dal Comune di Alghero e dal primo maggio sarà al lavoro nel Palazzo degli Scolopi. Il Comune ha un nuovo segretario generale, Giovanna Solinas Salaris. Prende il posto di Giovanni Basolu che, dopo 2 anni nel Municipio cittadino, è andato in pensione.

Il sindaco Massimiliano Sanna, ieri mattina, ha firmato il decreto di nomina per l’entrata in servizio del nuovo segretario. «Basolu ha lasciato la segreteria del Comune dopo 2 anni durante i quali ha ricoperto l’incarico con competenza e professionalità – osserva Sanna - Nelle prossime settimane prenderà servizio il nuovo segretario generale, Giovanna Solinas Salaris, che vanta una lunga esperienza in numerosi enti e a cui auguro un buon lavoro in questa sua nuova avventura professionale».

Giovanna Solinas Salaris è nata a Sassari nel 1967. È laureata in Giurisprudenza, ha conseguito alla Sda Bocconi un Master in management della pubblica amministrazione. Dal 2000 è segretario comunale. «Assume l’incarico al Comune di Oristano dopo che negli ultimi 2 anni ha ricoperto lo stesso incarico ad Alghero, mentre in precedenza ha prestato servizio anche a Usini, Cargeghe, Nulvi, Martis e per l’Unione dei comuni del Coros», si legge in una nota del Comue. ( m. g. )

