Il sindaco multa i genitori dei bulli 

Ferrara. «Uno strumento in più per contrastare il fenomeno del bullismo». Così il 29enne sindaco di Cento (Ferrara), Edoardo Accorsi, preferisce definire l’articolo che a breve entrerà nel regolamento di polizia urbana del Comune e che stabilisce di sanzionare le famiglie dei giovani bulli. Nel nuovo regolamento, che verrà votato il 22 marzo, è stato inserito infatti l’articolo 7 bis, suddiviso in sei commi, che sostanzialmente introduce la possibilità per l'Amministrazione di contestare una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro a chi ha la patria potestà dei ragazzini che dovessero tenere in ambito scolastico e fuori atteggiamenti che possono «costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza». In altre parole se sbagliano i figli, pagano anche i genitori.

I motivi

«L’idea nasce dall’esperienza che abbiamo avuto in questo anno e mezzo di amministrazione - spiega il giovane sindaco del Pd - dove siamo stati chiamati ad intervenire in diverse situazioni di bullismo, insieme alla polizia locale, alle forze dell'ordine e alla scuola». Comportamenti intimidatori e aggressivi, che sono vietati «in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico - si legge nel testo del regolamento - all’interno degli istituti scolastici, delle loro pertinenze e sui veicoli del trasporto pubblico», si trasformeranno quindi in multe per le famiglie dei bulli. E «le violazioni si riterranno accertate, anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte da insegnanti, studenti, operatori scolastici e chiunque possa riferire elementi utili».

I casi

Un regolamento simile è già in vigore nel Comune di Lonigo, in provincia di Vicenza e a Cameri, in provincia di Novara, e in entrambi i casi le multe possono arrivare fino a 500 euro. Il sindaco sottolinea che il «nuovo strumento» è una «sintesi istituzionale», discusso prima con la polizia locale, forze dell’ordine e istituzioni scolastiche, che ovviamente dovranno accertare gli atteggiamenti intimidatori o aggressivi. «Non vogliamo certo sostituirci a chi ha già il compito di vigilanza e di intervento in materia di sicurezza, ma questo problema va affrontato tutti insieme». La multa «è anche un incentivo alla consapevolezza delle famiglie, che in alcuni casi tendono a ridimensionare il fenomeno del bullismo».