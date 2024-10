Il sindaco Monni noleggia le autobotti 

Due giorni senz’acqua, in un paese che ancora ospita tanti turisti in questo scorcio di fine stagione sono una vera e propria emergenza. E ieri il centro abitato di Baunei si è scoperto vulnerabile, dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, come mai prima d’ora negli ultimi vent’anni. «Visto il persistere della problematica, dalla prima mattina ci siamo attivati come comune per il noleggio di due autobotti in autonomia», ha spiegato ieri il sindaco di Baunei Stefano Monni su Facebook a una popolazione sconcertata per i continui problemi alla condotta foranea che da Villagrande porta l’acqua al centro montano. Ieri un problema alla condotta in pianura, seguito a un altro problema risolto qualche ora prima, ha portato così all’intervento di emergenza, con le autocisterne dotate di una pompa lunga circa 13 metri che hanno percorso le vie del paese per riempire le cisterne delle abitazioni.

Due giorni fa il sindaco aveva scritto una lettera alla direzione generale di Abbanoa, proponendo il ripristino della pista sterrata che fino a qualche anno fa affiancava la condotta, e che consentiva ai mezzi degli operai di Abbanoa di controllare in breve tempo la condotta in tutta la sua lunghezza. «Chiediamo ad Abbanoa di attivarsi senza indugio affinché venga immediatamente ripristinata la pista che renda percorribile l’area che sovrasta la condotta foranea – scrive Monni – e unitamente al ripristino della pista chiedo alla direzione generale di effettuare una successiva e continua azione di manutenzione che possa contenere il più possibile i casi di rottura della condotta, ormai vetusta».

