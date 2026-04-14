Il sindaco: «Mi rubano il programma» 

La campagna elettorale per le Comunali ufficialmente non è iniziata ma a Simaxis il clima fra i tre candidati sindaci si surriscalda.

Il sindaco

Dopo l’ufficializzazione delle candidature di Marco Mottura (suo vice in Giunta fino a qualche tempo fa) e Ignazio Addari, che vicesindaco tra il 2005 e il 2015, interviene il sindaco Giacomo Obinu che non fa sconti a nessuno, a iniziare dal suo ex braccio destro. «Ho dovuto prendere la decisione di revocare la delega a Mottura, passaggio sfociato poi nelle sue dimissioni volontarie – spiega - Non ha mai preso consapevolezza del funzionamento della macchina amministrativa e del fatto che ci sono regole che vanno rispettate». Critico anche sulla lista “Simaxis futura” di Addari. «Il mio avversario ha stilato un programma con i progetti già avviati dalla mia amministrazione – attacca – evidente il tentativo di fare bella figura con le idee ed il lavoro altrui». Nella lista di Obinu è certa la presenza dei consiglieri fra cui Matteo Olia, Chiara Atzori, Nicola Cherchi, Antonio Zoccheddu e Laura Di Blasi.

«Nessuna polemica»

L’ex vice sindaco Marco Mottura, ingegnere 45enne, non intende replicare al sindaco: «Preferisco non rilasciare nessuna dichiarazione – spiega - Sia io che lui conosciamo le motivazioni che mi hanno spinto ad abbandonare il Comune. Adesso penso al mio programma, al progetto che voglio portare avanti per il bene del paese, non mi interessano le polemiche. Saranno i cittadini a decidere chi indosserà la fascia tricolore». Mottura nei prossimi giorni presenterà la sua lista “Attivamente” in cui correranno anche Ilaria Massa e Jennifer Sanna.

Le accuse

L’altro candidato Ignazio Addari, vigile del fuoco in pensione, va al contrattacco: «Sono stato accusato di rubare le idee e il lavoro degli altri, peccato che noi il suo programma non lo abbiamo ancora visto. Nel mio ho messo l'evoluzione di quei progetti che abbiamo iniziato e avviato noi anni fa e che ovviamentwe mi piacerebbe portare a termine, visto che in questi 11 anni non ho visto sostanziali cambiamenti». Addari rilancia: «Fatti alla mano, il sindaco non è riuscito a portare a termine quanto promesso e oggi parliamo ancora progetti come il parco Bennaxi o il mercato».

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