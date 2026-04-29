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Boroneddu.
30 aprile 2026 alle 00:10

Il sindaco Mele se ne va 

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Terremoto a Boroneddu: il sindaco Serafino Angelo Mele ieri ha rassegnato le dimissioni a tre anni esatti dalle elezioni che lo avevano portato al governo del piccolo paese del Guilcer.

«Ho maturato questa scelta in seguito a delle divergenze con gli altri componenti della Giunta, in particolare con due assessori che hanno dimostrato di non essere in linea con le scelte del gruppo», spiega rapidamente il primo cittadino dimissionario al telefono, aggiungendo che in questa fase non si sente di dire altro, neppure chiarire quali siano i due assessori ribelli tra Silvano Lostia, che ha l’incarico di vice sindaco, Sabrina Oppo e Antonello Cardia.

Nonostante Mele non confermi, voci insistenti in paese dicono che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe una determina legata alla manutenzione del verde che porta la data del 22 aprile. «No, il problema non è questo», taglia corto il primo cittadino.

«Finalmente sono arrivate queste dimissioni che sarebbero dovute arrivare tempo fa – commenta Dino Piras che per dieci mesi ha ricoperto il ruolo di vice sindaco prima di rassegnare le dimissioni e costituire un gruppo autonomo in Consiglio –. C’erano diverse cose che non potevano andare avanti, il sindaco si presentava come un accentratore, non ascoltava le ragioni degli altri e anche in Consiglio adottava dei modi che, qualche volta, mi hanno dato la sensazione di essere tornati indietro al 1943. E poi, quello che gli rimpovero e l’aver rotto con l’Unione del Comuni del Guilcer determinando l’isolamento del nostro paese. Io, quando ero in Giunta, sono stato l’unico a rinunciare all’indennità di trasferta che gli altri hanno previsto in maniera retroattiva».

Di certo a caratterizzare l’attività amministrativa di Mele è stata la battaglia per la difesa del diritto alla salute e l’impegno nel chiedere alla Asl l’apertura di un ambulatorio straordinario che garantisse assistenza ai cittadini rimasti senza medico di base. Le dimissioni, se non verranno ritirate nei prossimi venti giorni saranno definitive, determineranno l’arrivo del commissario per guidare il Municipio di via Sicilia.

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