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Santadi.
18 giugno 2026 alle 00:38

Il sindaco Massimo Impera ha scelto la sua squadra di lavoro 

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Il sindaco del Comune di Santadi, Massimo Impera, nel pomeriggio di ieri ha conferito gli incarichi ai nuovi assessori che andranno a comporre la Giunta comunale.

«I criteri seguiti – ha detto – riguardano il numero di preferenze che ciascun consigliere è riuscito a raggiungere». A Santadi ha prevalso la fiducia nei confronti del sindaco uscente, ma anche dei consiglieri e assessori che si sono riproposti. Infatti, le due donne che andranno a comporre la Giunta, provengono da quella precedente. Si tratta di Veronica Impera, che ha raggiunto 145 preferenze, ha avuto le deleghe a Bilancio, sanità e cultura. La seconda donna, la più votata in assoluto, con 190 preferenze, è Elisena Anedda che andrà a ricoprire anche l'incarico di vice sindaco e avrà la delega al Turismo. Gli altri assessori nominati ieri, sono Matteo Peddis, che guiderà l’assessorato ai Lavori pubblici, Mauro Pia, presidente di un'associazione, che avrà la delega a Sport e associazionismo. Il sindaco ha precisato che «oltre ad avere rispettato la parià' di genere, è stata rispettata anche l'esperienza positiva, maturata nei 5 anni passati e che ora verrà perfezionata e messa a disposizione dei cittadini».

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