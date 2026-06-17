Il sindaco Massimo Impera ha scelto la sua squadra di lavoro 

Il sindaco del Comune di Santadi, Massimo Impera, nel pomeriggio di ieri ha conferito gli incarichi ai nuovi assessori che andranno a comporre la Giunta comunale.

«I criteri seguiti – ha detto – riguardano il numero di preferenze che ciascun consigliere è riuscito a raggiungere». A Santadi ha prevalso la fiducia nei confronti del sindaco uscente, ma anche dei consiglieri e assessori che si sono riproposti. Infatti, le due donne che andranno a comporre la Giunta, provengono da quella precedente. Si tratta di Veronica Impera, che ha raggiunto 145 preferenze, ha avuto le deleghe a Bilancio, sanità e cultura. La seconda donna, la più votata in assoluto, con 190 preferenze, è Elisena Anedda che andrà a ricoprire anche l'incarico di vice sindaco e avrà la delega al Turismo. Gli altri assessori nominati ieri, sono Matteo Peddis, che guiderà l’assessorato ai Lavori pubblici, Mauro Pia, presidente di un'associazione, che avrà la delega a Sport e associazionismo. Il sindaco ha precisato che «oltre ad avere rispettato la parià' di genere, è stata rispettata anche l'esperienza positiva, maturata nei 5 anni passati e che ora verrà perfezionata e messa a disposizione dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA