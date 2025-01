Il sindaco Mameli inverte le deleghe ai due assessori 

Ivan Mameli inverte le deleghe conferite agli assessori Andrea Murru e Nicola Angius. Da quest’ultimo, il collega Murru rileva le deleghe a Commercio, attività produttive, artigianato, sport e spettacolo, eventi, volontariato e associazionismo. A sua volta Angius diventa titolare delle deleghe che, fino a ieri, erano in mano a Murru: Manutenzioni e verde pubblico, arredo urbano, agricoltura e mattatoio. Di fatto è un interscambio di deleghe tra due esponenti della Giunta in carica dal 12 giugno 2022, quando il sindaco Mameli era stato eletto per il secondo mandato di fila. L’unica variazione sostanziale nell’Esecutivo è avvenuta il 14 marzo scorso quando Nicola Angius era subentrato a Mauro Piras.