Il sindaco Loi: «Vi presento la mia squadra»  

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale a Sorradile. Giampaolo Loi ha giurato davanti ad un pubblico numeroso. «Un ringraziamento alla comunità», ha esordito, elencando poi i punti salienti del programma: attenzione agli anziani, al mondo rurale, al contrasto dello spopolamento, valorizzazione dell’Omodeo. Quindi ha comunicato la composizione della Giunta: Paolo Mannu vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e conferma per le assessore uscenti, Piera Fadda a Cultura, pubblica istruzione e turismo e Ferdinanda Putzolu ai Servizi sociali. L’Assemblea ha quindi proceduto alle nomine per la commissione elettorale: Stefano Carta, Maristella Firinu e Massimo Zaru come titolari e Antonella Tatti, Leonardo Fadda e Federica Campus supplenti. In chiusura i ringraziamenti all’elettorato e gli auguri di buon lavoro da parte di Massimo Zaru che guidava l’altra lista. E poi i saluti e i ringraziamenti del sindaco uscente Pietro Arca. ( a. o. )

