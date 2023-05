Il sindaco Locci: «Spiagge pulite entro quindici giorni» 

Pulizia spiagge a Sant’Antioco sarà tutto pronto entro 15 giorni. L’argomento è sotto l’attenzione dell’amministrazione comunale e dei tecnici che a seguito delle recenti verifiche hanno inviato un dettagliato programma all’assessorato regionale all’ambiente sulle modalità degli interventi previsti.

«Facendo i debiti scongiuri - precisa il sindaco Ignazio Locci - perché soprattutto per Coa Quaddus dove con lo scirocco è soggetta a forti mareggiate che potrebbero vanificare il lavoro di pulizia, le situazioni più difficili sono a Is Pruinis e a Cala Lunga. La presenza massiccia di posidonia ci vedrà impegnati particolarmente con i mezzi idonei a posizionarla in zone precise degli arenili. Per il resto, sia per Maladroxia che per Cala sapone, prevediamo fi intervenire già dai prossimi giorni». Maladroxia e Coa Quaddus, bandiera blu sino allo scorso anno, candidate ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento anche per quest’anno, appaiono in condizioni buone già da adesso e proprio per questo, i primi turisti e i locali bagnanti cominciano a frequentarle, approfittando delle belle giornate ottime temperature. «Si preannuncia una stagione positiva sui numeri - ha detto Ignazio Locci - noi siamo pronti a fare la nostra parte e a rendere le nostre spiagge belle e accoglienti».

