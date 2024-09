Il sindaco: «L’edificio va messo in sicurezza entro otto giorni» 

Otto giorni di tempo per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dell’edificio storico il cui crollo ha causato la chiusura di un tratto di corso Repubblica con notevoli disagi al traffico cittadino. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Ivan Piras che detta la tabella di marcia ai proprietari dell’immobile per l’esecuzione dei lavori: un giorno per la perizia, altri due per l’apertura del cantiere, cinque per completare l’intervento. «Se questi tempi non dovessero essere rispettati interverremo noi - comunica il sindaco - la collaborazione con i proprietari è stata intensa in queste ore, confidiamo nel rispetto della tempistica. Chiediamo ancora un po’ di pazienza ai cittadini». La chiusura della strada (dall’incrocio di via dei Pisani verso Donori per chi arriva da Cagliari e da piazza Mercato a via dei Pisani per chi proviene da Donori) oltre che agli automobilisti, crea disagi anche ai pendolari che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a Cagliari. L’Arst ha soppresso temporaneamente le fermate di piazza Mercato, La Madonnina e corso Repubblica lasciando inalterata quella di piazza Brigata Sassari. Decisione contestata dal Comitato dei pendolari del Parteolla che ha chiesto all’Arst il ripristino delle fermate. (c. z.)

