Il sindaco lancia l’allarme: «Non mangiate i panettoncini» 

Tracce di umidità nel cellophane che conteneva i panettoncini donati ai bambini della scuole materne ed elementari del paese. Una situazione che ovviamente ha creato allarme tra i genitori dei piccoli alunni. Tanto che il sindaco Antonino Munzittu è intervenuto nel sito del Comune per invitare a non consumare i panettoncini. Subito il primo cittadino ha indagato sull’accaduto. E l’allarme è in qualche modo rientrato. «Si è trattato - spiega Munzittu - di un semplice inconveniente, nato probabilmente a causa dell’urgenza di consegna dei panettoncini richiesti per i doni natalizi. A causa di questa premura, due confezioni su trecento prodotti richiesti, hanno presentato tracce di umidità dovute alla chiusura del cellophane quando il panettone era ancora caldo, creando vapore all’interno. Non si è mai presentato un problema per la salute dei bambini, e la ditta produttrice, di rilevanza nazionale, si è resa subito disponibile a ricompensare la spesa sostenuta, in ogni caso è stata pronta a rimediare con la sostituzione di altri alimenti di loro produzione».

Sulla vicenda, invece, non è intervenuta la dirigente scolastica del paese, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito. Una vicenda che sembra concludersi senza particolari conseguenza. «A breve si rimedierà per questo inconveniente», garantisce l’amministrazione.

