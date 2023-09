Il sindaco: «La comunità di Orgosolo ha perso una figlia» 

Un paese sotto choc, che non riesce a darsi pace per una tragedia che ha sconvolto tutti. Ieri Orgosolo si è svegliata con la notizia del dramma che ha travolto la famiglia Manconi, con la giovane studentessa di medicina Nicoletta, 24 anni, morta a Cagliari dove si era trasferita per seguire le orme della madre, medico di famiglia in pensione di Orgosolo. Appena appresa la notizia la madre Giovanna Battasi, in pensione dal 1 settembre, insieme al marito Pasquale Manconi, pensionato e conosciuto per la sua passione dell’organetto, hanno raggiunto il capoluogo cagliaritano, dove c’è anche l’altro figlio più grande, Antonio, studente di ingegneria. Una famiglia ben voluta, stimata e conosciutissima nel paese dei murales.

Il sindaco Pasquale Mereu esprime il pensiero di tutti «il dolore della famiglia è il dolore di tutta la comunità orgolese che domenica ha perso una figlia. Le tragedie quando avvengono in questo modo e colpiscono i nostri giovani sono ancora più grandi e incomprensibili, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di profondo dolore». Anche il parroco di Orgosolo, don Salvatore Goddi esprime cordoglio «chi conosceva Nicoletta la dipingeva come una ragazza solare, gioiosa, educata. Una studentessa brillante sempre con il sorriso. Una sorella di tutti, per la comunità di Orgosolo è una giornata di dolore, una comunità sotto choc». La madre, Giovanna, ha voluto pubblicare sul suo stato la foto della figlia in un momento di festa.

Sui social è corsa la notizia del malore e il cordoglio della comunità è corso anche sul web, qualcuno ha voluto dedicare alla ragazza una poesia dei versi in sardo: Una oghe si pesada in s'aera/ e s'innigheddigan/ sos coros istasera / s'attittu de una mama c'ha perdidu sa brama/ s'intende in tottue, e muttidi e domandada: abbista, forzi es galu in cue! Piegada in sos libros, sempere istudiende pro avvenire onu sonniende. Ma Deus un atteru / prozettu a creadu / pro issa, la gherede in ghelu pro anghe'lu e in pare a narrer missa. Sa idda intrea ti faghe corona/ chin sas laras infustas/ cunforta a tottus gantos/ e baediche inbonora.

RIPRODUZIONE RISERVATA