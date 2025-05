Il sindaco-investigatore Puddu ritrova la sua automobile rubata 

«Mi è stata rubata la macchina ad Assemini, in pieno centro e a mezza mattina. Fortunatamente l’ho ritrovata due giorni dopo a Elmas». Disavventura a lieto fine per il primo cittadino Mario Puddu, asseminese doc, 52 anni e già protagonista di un episodio identico. Nel 2019, «quando non ero sindaco», gli era stata portata via una macchina «cui sono particolarmente affezionato, appartenuta al mio amato padre. Allora l’avevo recuperata grazie alle forze dell’ordine, stavolta da solo».

Inizialmente ha sperato di averla parcheggiata da qualche altra parte: «A chi non è mai capitato di scordare dove è stata lasciata l’auto?», ha sottolineato Puddu, «ho pure pensato che mi avessero fatto uno scherzo». Un ottimismo scemato col passare dei minuti: «Ho provato incredulità. Sorridendo mi son chiesto “ma me l’hanno rubata davvero?”. Dopotutto chi non sarebbe capace di compiere un gesto criminale pensa, erroneamente, di esserne immune». Poi il fastidio e la rabbia: «Il male esiste e con lui la delinquenza. Per questo ho immediatamente denunciato. Nel contempo ho intrapreso la ricerca “fai da te”». Il sindaco ha trovato l’auto dopo due giorni, solo un po’ ammaccata: «Quasi certamente volevano usarla per pezzi di ricambio». Nonostante Puddu utilizzi spesso la bicicletta, non potrebbe fare a meno della macchina: «E comunque con le bici sono stato più sfortunato: me ne hanno rubate tre e non ne ho ritrovata nemmeno una». Il consiglio: «Denunciare immediatamente».

