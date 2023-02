Il sindaco incontra i cittadini 

Giovedì alle 16,30 al Search, nel largo Carlo Felice 2 (sottopiano del Municipio), il sindaco Paolo Truzzu incontrerà i cittadini per illustrare i primi dieci progetti avviati e finanziati con le risorse Pon Metro 2014-2020 React Eu.

Si tratta di una parte del maxi programma di interventi infrastrutturali che complessivamente comprende 80 progetti, 10 dei quali prioritari, per i quali saranno investiti 120 milioni di euro che sommati ad altre risorse porteranno il totale complessivo a 234 milioni investiti e, secondo l’amministrazione civica, 5.000 nuovi posti di lavoro.

«Questi interventi», aveva sottolineato il sindaco presentando per la prima volta i progetti, «disegnano una città nuova che, senza snaturarne l’identità, sarà più moderna, accogliente, verde, sostenibile e intelligente Una città consapevole che il suo straordinario patrimonio ambientale rappresenta una straordinaria opportunità di attrazione e crescita se utilizzato con attenzione e ingegno. Ogni intervento è stato pensato per salvaguardare le non infinite risorse, quali il suolo, le piante, l’acqua, l’aria e l’energia e allo stesso tempo renderle fruibili ai nostri concittadini e a tutti coloro che desiderano vivere Cagliari».

«Il Comune ha colto le opportunità che lo Stato e l’Unione Europea hanno offerto: i Fondi del React-Eu rappresentano una dotazione finanziaria “extra” e, integrati ad altri fondi comunitari, hanno permesso di programmare interventi utili a risollevare l’economia locale, con riguardo alla sostenibilità, alla resilienza e all’inclusione sociale», aveva aggiunto il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giorgio Angius. «Si tratta di un’opportunità di sviluppo unica su più fronti: per la nostra struttura amministrativa e tecnica, che è stata messa nella condizione di imparare a gestire processi complessi; per le imprese, che devono impegnarsi a realizzare queste opere in tempi strettissimi e per la cittadinanza, a cui viene chiesta la pazienza di convivere con i cantieri aperti in città per un bene comune superiore, se vogliamo ottenere i risultati a cui tutti noi aspiriamo».

