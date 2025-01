Il sindaco incontra  chi vive a Maddalena 

Un incontro con i residenti per parlare dei nuovi progetti che interesseranno tutto il litorale e per raccogliere i loro suggerimenti: questa mattina alle 10, il sindaco, Beniamino Garau sarà a Maddalena spiaggia per discutere con gli abitanti del quartiere. L’appuntamento arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi seguite all’avvio dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile che da Maddalena spiaggia arriverà sino a Frutti d’Oro 2, progetto che ha portato all’esproprio del Comune di un terreno di proprietà del condominio. «Come stiamo facendo da alcuni mesi, l’obiettivo è quello di parlare con i cittadini dei progetti che stiamo portando avanti, soprattutto nella zona costiera - spiega Beniamino Garau - un’occasione importante anche per ascoltare la voce dei cittadini, e raccogliere le loro istanze». Durante l’incontro (che in caso di maltempo si terrà all’interno dei locali dell’infopoint) si parlerà anche dei lavori dei Piani urbano integrato. «I lavori che daranno un nuovo volto al litorale non riguardano solo il percorso ciclabile - spiega Garau - il nostro progetto prevedere la riqualificazione di spazi, la sostituzione di sottoservizi e tanti altri interventi che, una volta ultimati, permetteranno alla zona costiera di Capoterra di fare un ulteriore salto di qualità». (i. m.)

