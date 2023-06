Il sindaco in visita alla Gesenu,  l’opposizione: «Tanta ipocrisia» 

La visita istituzionale di sabato agli impianti di conferimento, smaltimento e riciclo della ditta Gesenu a Perugia, da parte del sindaco Tomaso Locci, dell'assessora all'Ambiente Paola Piroddi e del vicesindaco, nonché assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi, ha innescato roventi polemiche da parte dell’opposizione.

In particolare, il gruppo “Pauli Monserrato-La Svolta”, se la prende con il primo cittadino: «Questa visita ci lascia basiti», scrivono in un comunicato stampa i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas. «Prima di tutto per il vanto di essersi pagato il viaggio nonostante fosse una visita ufficiale: come se la scelta di un medico dipendesse non dalla sua competenza ma dal fatto che il costo degli aggiornamenti se li paga lui piuttosto che l'azienda per cui lavora. Questo non è altro che un messaggio sbagliato che riporta alla mente il tipico sistema oligarchico di stampo feudale. Dopo aver parlato male di Gesenu (l'attuale azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Monserrato), in più di una occasione durante diversi consigli comunali quando era socio privato della Campidano Ambiente per il 40%, adesso va a visitare gli impianti della ditta perugina, vantandola».

Un atteggiamento che i consiglieri di opposizione non esitano a definire «ipocrita».

