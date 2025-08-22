Il sindaco: in Municipio sono arrivati i rinforzi 

Arriva una boccata d’ossigeno per il Comune di San Gavino che ora può contare su nuovo personale, che aiuterà i dipendenti presenti nel gestire la mole di lavoro. Lo evidenzia il sindaco Stefano Altea che ha anche la delega al personale: «Ad oggi – spiega – hanno preso servizio sei nuovi dipendenti ed è andata a buon fine l’acquisto di graduatorie concorsuali da altri comuni. Si tratta di due operai, due istruttori amministrativi-contabili, un istruttore informatico e un funzionario tecnico architetto». Sono passate poche settimane dall’arrivo di queste nuove figure professionali e il primo cittadino si dimostra entusiasta: «Possiamo già esprimere un’impressione favorevole sui nuovi assunti, sia dal punto di vista professionale che umano. Per completare il piano di assunzioni preventivato, si procederà all’assunzione di altre tre figure: un operatore, un istruttore amministrativo e un funzionario tecnico».

Con le attuali assunzioni, la pianta organica del Comune è composta da 46 dipendenti e si arriverà al numero totale di 49. «Le nuove assunzioni – conclude Altea – permetteranno di distribuire meglio il carico di lavoro tra i settori e rendere un servizio ancora più elevato dal punto di vista qualitativo. ( g. pit. )

