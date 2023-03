«Il sindaco ha fallito su tutto» 

Ancora qualche mese e inizierà l' ultimo anno di mandato della Giunta guidata dal sindaco Piero Casula. Tante cose sono cambiate rispetto al giugno 2019, quando l'attuale primo cittadino si impose sugli sfidanti Rosalia Acca, Alessandro Naitana e Sergio Lelli. Diverse le dimissioni: quelle del vicesindaco Alessandro Campus, degli assessori Carmen Mariani e Piera Addis. Tutti hanno anche lasciato il consiglio comunale. Nel frattempo, dopo aver perso per strada la consigliere Anna Maria Carlini, il sindaco Casula ha portato in maggioranza i sardisti grazie al passaggio di Daniela Brundu, eletta nella lista di Acca. Da qui la nomina nell’esecutivo di Silvano Cadoni.

L’attacco

«Dimissioni, surroghe e cambi di casacca – attacca duro Rosalia Acca – tutte cose che sono state il pensiero principale del sindaco, il quale ha dedicato gran parte del suo tempo a comporre la squadra di governo». Sia la Acca che l’altro candidato sindaco Alessandro Naitana, si trovano d’accordo e condividono giudizi fortemente negativi nei confronti su Casula. «Sul suo operato esprimiamo un voto negativo – affermano all’unisono – ed essendo alla sua seconda legislatura come sindaco, avrebbe dovuto cambiare radicalmente il volto alla città. Nulla di tutto questo è avvenuto, molti slogan, tante promesse pochi fatti concreti». Ma le critiche più pesanti arrivano sul piano politico «nei confronti di chi ha abbandonato i banchi dell’opposizione per trasferirsi in maggioranza e occupare una poltrona in Giunta – sottolinea la Acca – il Psd’az è venuto meno alla prima regola della politica, ovvero il rispetto della volontà elettorale. Un vero e proprio tradimento del voto». Impietoso anche il parere sulle cose fatte. «Hanno fallito su tutto – sottolinea Naitana – e in particolare su programmazione, realizzazione di opere e azioni ritenute strategiche per lo sviluppo e la crescita economica e la sicurezza della città dal rischio idrogeologico».

Il lavoro dell’opposizione

Come ha inciso l’opposizione ? «Abbiamo utilizzato – afferma Acca – tutti gli strumenti di cui disponiamo, mozioni, interrogazioni, interpellanze. In particolare su sostegno economico alle aziende, lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole, servizi sulla gestione darsena comunale, parcheggi, servizi erogati per Tari ed erogatore di costo, rischio idrogeologico, sanità». Sul futuro, visto che elezioni non sono ormai lontanissime, Acca e Naitana hanno le idee chiare. «Bosa ha bisogno di nuove menti che la dirigano e non di un sindaco che dopo tanti anni non abbiamo ancora capito a che partito appartiene». E su quanto influiranno percentualmente le candidature nei partiti del centrodestra considerato che le elezioni regionali saranno pochi mesi prima dalle amministrative, Acca e Naitana non hanno dubbi. «Almeno l’80%. La gente è sempre pronta a saltare sul carro del vincitore». Il centro destra potrà andare unito: «In politica tutto è possibile».