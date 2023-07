Il sindaco Garau azzera la Giunta 

Il veleno sta nella coda: in chiusura di Consiglio comunale, il sindaco Beniamino Garau – dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di sfiduciare il presidente Stefano Piano - ha comunicato all’Aula la decisione di azzerare la Giunta.

La crisi

Gli scricchiolii dell’ultimo mese hanno lasciato spazio a crepe che rischiano di minare il futuro dell’amministrazione Garau, in carica da meno di due anni. La seduta di ieri, caratterizzata anche dalle dimissioni della presidente della Commissione pari opportunità Silvia Cabras – arrivata dopo la diatriba in Aula con il consigliere di minoranza Silvano Corda – ha messo in evidenza, casomai ce ne fosse stato ancora bisogno, i problemi all’interno della maggioranza di centrodestra.

Ma l’ultimo Consiglio comunale verrà ricordato anche per la nascita del gruppo politico più fugace della storia: dopo l’annuncio nelle dichiarazioni di apertura dell’esponente della lista Capoterra civica – Erica Cugis – della nascita dell’intergruppo formato col Psd’Az, poco dopo il capogruppo dei sardisti, Franco Magi, ha chiarito come i tempi non siano ancora maturi per le nozze.

Il dibattito

Che ieri mattina in Consiglio comunale tirasse una brutta aria lo si era capito già dalle prima battute, quando Magi aveva chiesto di spostare alla fine dei lavori i punti all’ordine del giorno che prevedevano la surroga di una commissaria delle Pari opportunità e, soprattutto, la mozione di revoca nei confronti del presidente del Consiglio Piano: un bluff svelato solo in chiusura, quando lo stesso Magi ha chiesto di rimandare la discussione alla prossima seduta.

Il terremoto

Dopo le schermaglie con il presidente Piano, il sindaco ha preso la parola spiazzando l’Aula con l’azzeramento della Giunta: «Credo non ci fosse altra soluzione, il Psd’Az per la seconda volta non ha votato un ordine del giorno sul quale erano state apposte le firme di tutti i consiglieri di maggioranza. Credo sia arrivato il momento delle verifiche interne per capire in che modo si possa proseguire la consiliatura».

Franco Magi chiarisce la posizione dei sardisti: «Noi siamo per creare ponti e non per abbatterli, la verità è che durante l’ultima riunione di maggioranza a Casa Melis si era deciso di revocare la sfiducia a Piano, che però ieri – bisogna ammetterlo – si è comportato in maniera inopportuna».

La minoranza

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, comprende la reazione del sindaco: «Credo che l’azzeramento della Giunta fosse l’unica cosa da fare, vista la situazione; mi auguro solo questo non paralizzi l’azione amministrativa, a rimetterci sarebbero i cittadini».

Per l’ex sindaco, Francesco Dessì, anziché azzerare la Giunta il sindaco avrebbe dovuto dimettersi: «Il segnale forte sarebbe stato quello, quanto è successo ieri dimostra il malcontento all’interno della maggioranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA