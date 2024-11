Il sindaco Floris silura due assessori 

Il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris revoca le deleghe a due assessori: momentaneamente terrà lui gli incarichi. Con una lettera ai diretti interessati e un post sulla sua pagina social, Floris ha tolto ad Andrea Sogus le deleghe allo sport, al bilancio, alla programmazione e ai tributi e a Simonetta Zurru quelle all’ambiente, all’ecologia, all’urbanistica e alle attività produttive.

La motivazione della scelta? «L’irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia che sempre deve esserci tra sindaco, assessori e giunta», scrive il primo cittadino: «L’atto – aggiunge Floris – ha natura esclusivamente politica, ed è dovuto alla diversità di vedute nella politica assunzionale dell’ente, che hanno portato ad esternalizzare il dissenso sia in Consiglio che su L’Unione Sarda . Non ho avuto altra scelta che prenderne atto. Ringrazio i due assessori per il lavoro svolto fin qui, auguro loro un buon proseguimento per il raggiungimento dei loro obiettivi futuri».

Astensioni decisive

Floris fa riferimento a quanto accaduto nel penultimo consiglio comunale, quando l'assessore Sogus si è astenuto dal voto sul piano di assunzione che prevede la figura di un geometra e un ingegnere nell'ufficio tecnico. Sia Zurru che Sogus hanno informato il primo cittadino di non essere d’accordo sull’assunzione del nuovo ingegnere. Sogus aveva inoltre chiarito la sua posizione spiegando che avrebbe preferito valorizzare, tramite una progressione verticale, un geometra già presente im Comune piuttosto che assumere un ingegnere o architetto di cui non conosciamo la durata della permanenza presso l’ente.

Interessati in silenzio

Ieri, contattati da chi scrive per raccontare la loro versione di quanto accaduto, l’ex assessore Zurru non ha risposto, mentre Sogus non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

La minoranza

Dalla minoranza Sisinnio Zanda si dice preoccupato per il futuro dell'amministrazione: «Già da tempo – rimarca – si notava che c’erano delle incomprensioni tra assessori e, anche, tra il sindaco e qualche assessore. L'unica cosa che chiediamo è di avere delle spiegazioni nel prossimo consiglio. Per il bene del paese, spero che non ci siano ulteriori conseguenze e che la maggioranza regga».

RIPRODUZIONE RISERVATA