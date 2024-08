Il sindaco firma per la legge Pratobello 

«Ho aperto la raccolta delle firme», annuncia il Sindaco Giuseppe De Fanti sui suoi canali social. A Guspini è stata immediatamente attivata la procedura di raccolta proposta dal sindaco di Orgosolo riguardante i parchi eolici e fotovoltaici. Negli uffici elettorali del comune è possibile firmare per il progetto di «iniziativa popolare in materia di insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali e regionali», denominato Pratobello 24. «Per questa vertenza sulla speculazione energetica perseguiamo tutte le strade disponibili, compresa questa proposta di legge popolare, perché dobbiamo tentarle tutte affinché si possa fare qualcosa per contrastarla. Non siamo contrari alle energie rinnovabili, ma alle speculazioni sul territorio». A Guspini sono già 18 le richieste di autorizzazione per impianti presentate al ministero. «Tuttavia, sottolineiamo che le richieste per la realizzazione di parchi continuano ad essere presentate al Mite», afferma De Fanti. Le aspettative sono positive: i comitati locali anti-speculazione energetica si stanno attivando per promuovere la raccolta firme. C’è tempo fino al 16 settembre. (g. g. s.)

