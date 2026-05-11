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Il centenario.
12 maggio 2026 alle 00:10

Il sindaco Fenu celebra la Deledda a Villa Caravello 

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Bagno di folla per la scrittrice Dacia Maraini al Festival dedicato a Grazia Deledda, che a Cervia, davanti al primo cittadino Emiliano Fenu e all’assessora alla cultura Natascia Demurtas, ha celebrato il centenario del Nobel con tre giornate di incontri, memoria e cultura nel segno del legame tra Sardegna e Romagna.

Protagonista il giardino di Villa Caravella, storica residenza estiva della scrittrice nuorese, acquistata da Deledda nel 1926 dopo la vittoria del Nobel e trasformata negli anni in un raffinato cenacolo culturale affacciato sul mare di Cervia. La Maraini ha ricordato l’attualità dell’opera deleddiana: «Nelle opere c’è qualcosa di universale. Quando uno scrittore raggiunge l’universale attraversa le generazioni». Grande partecipazione anche per la Cena di Gala, con un percorso gastronomico tra i sapori della Sardegna curato dagli studenti del Gramsci di Monserrato insieme a Slow Food Emilia-Romagna, Cagliari e Nuoro. La studiosa Neria De Giovanni ha ricordato il celebre episodio del Nobel annunciato a Deledda mentre cucinava, «con la mano che sapeva ancora di cipolla». Tra gli ospiti anche Marcello Fois, che ha reso omaggio alla scrittrice e all’amica Michela Murgia.

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