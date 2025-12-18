Il sindaco Farris fa causa all’Enel  

È arrivata la pioggia, l’invaso di Maccheronis ha accolto tanta acqua in grado di alimentare le campagne rese aride dalla siccità. Il nubifragio, se da un lato ha dato ristoro alle aziende agricole, dall’altro ha provocato disagi e danni.

Danni e disagi

Per due giorni le scuole di Siniscola sono rimaste chiuse come conseguenza del fatto che un improvviso blackout ha lasciato i rubinetti a secco non solo nel capoluogo della Barionia ma anche nei centri vicini. Il nubifragio di lunedì scorso ha causato nuovi danni alla centralina elettrica che alimenta il potabilizzatore di Fruncu ’e Oche, mandando in tilt, ancora una volta, l’impianto ai piedi del Montalbo.

Carta bollata

L’episodio riaccende i riflettori sulle annose criticità della rete idrica. «È un intoppo che si ripete sistematicamente ogni volta che piove – sbotta il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris – lasciando senz’acqua una popolazione di circa trentamila persone». Il primo cittadino parla di una situazione ormai insostenibile e ricorda di aver più volte sollecitato l’Enel a effettuare un intervento definitivo, proponendo anche l’utilizzo di un gruppo elettrogeno in caso di emergenza. «I miei appelli sono rimasti inascoltati – aggiunge – costringendomi a chiudere le scuole per l’assenza di acqua potabile».

Per questo motivo il Comune ha già dato mandato ai legali di presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Da ieri l’erogazione sta gradualmente tornando alla normalità, ma per Siniscola, Posada, Budoni e San Teodoro i tre giorni precedenti sono stati di forte disagio per famiglie e attività economiche.

Ristoro per le campagne

L’unico sollievo è arrivato per agricoltori e allevatori con la revoca dell’ordinanza che imponeva restrizioni da parte del Consorzio di bonifica nell’utilizzo dell’acqua per irrigare i campi. Le autobotti hanno potuto accendere i motori e lasciare la Baronia.

«Con queste scorte – aveva detto il presidente del Consorzio di bonifica Ambrogio Guiso commentando la fine delle restrizioni – possiamo stare tranquilli per due o tre mesi. A metà gennaio avremo un incontro con le autorità del territorio, politiche e di tutela ambientale, assessorato regionale dell’Agricoltura e dell’Ambiente, per parlare del progetto della diga di Abba Luchente. Una prospettiva di speranza, con l’auspicio che il tempo continui a rimanere a nostro favore e a garantire il riempimento dei bacini a disposizione».

