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Arcidano.
26 aprile 2026 alle 00:25

Il sindaco Fanari in campo per il bis 

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Il sindaco uscente Davide Fanari cerca il bis alle Comunali di giugno. Sarà lui il candidato ad Arcidano e non il consigliere regionale Emanuele Cera, che ha amministrato il Comune di Arcidano per 15 anni, dal 2005 al 2020. Come invece si mormorava. Fanari, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrà vedersela solo con il quorum, proprio come 5 anni fa. Ad oggi, infatti, non c'è nessun’altra lista in campo.

«Questo mi dispiace e non poco - dice Fanari - Anche se, a mio avviso, l'assenza della minoranza non è un problema. Sono io la mia stessa minoranza, sono molto critico e cerco di capire se sto facendo bene o no. E poi non dimentichiamo che la vera maggioranza sono i cittadini. Poi, se qualcuno si presenterà, ben venga». La lista sarà rinnovata: «Ci saranno volti nuovi, soprattutto giovani, anche se non è stato facile trovarli - continua il primo cittadino di Arcidano - Oggi non tutti hanno voglia di impegnarsi per il bene del paese. Anche perché è quasi un lavoro gratuito. Ad Arcidano, un assessore che ha già un lavoro non prende più di 150 euro. Chi non ha una professione arriva a poco meno di 300 euro. E le responsabilità sono tante». ( s. p. )

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