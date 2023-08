Il sindaco fa i conti con la maggioranza 

I numeri sono, apparentemente, incoraggianti: con dodici voti (su ventun consiglieri) Gianluigi Marras è diventato il nuovo presidente del Consiglio comunale. Il risultato atteso, voluto dal sindaco Beniamino Garau. Ma fu vera gloria? Come capita spesso nella politica, i numeri raccontano verità interlocutorie e sono da interpretare.

Voti a favore

Quei numeri vanno letti e scomposti: tra i dodici consiglieri che hanno dato il voto a Marras c’è anche Efisio Demuru, il candidato sindaco del Pd sconfitto alle elezioni comunali del 2021 (gli elettori del centrosinistra gli preferirono il civico Beniamino Piga, poi superato al ballottaggio da Garau). Ovvio che Demuru (oltre a essere il braccio destro del segretario regionale del Pd Piero Comandini, ha anche incarichi a livello nazionale) non potrà mai entrare a far parte di una maggioranza che ha al suo interno Lega e Fratelli d’Italia (soprattutto adesso che si avvicinano scadenze elettorali importanti a livello regionale e nazionale). Difficile, anzi quasi impossibile, immaginarlo come la ciambella di salvataggio del sindaco.

Il kingmaker

Un’ipotesi che neanche Garau ha mai preso in considerazione. Dato per scontato che guidare un città con undici voti su ventun consiglieri è praticamente impossibile, il sindaco dovrà andare a riprendersi quei voti di chi faceva parte della coalizione che ha vinto le elezioni e ora è in una posizione d’attesa. Per esempio, Gigi Frau che, nel corso della seduta di mercoledì, con un gesto eclatante, ha lasciato i banchi della maggioranza ed è andato a sedersi negli scranni riservati all’opposizione. Dimettendosi nel contempo da tutti gli incarichi, compreso quello, delicato, di presidente della commissione Urbanistica. «Potrei anche andare all’opposizione», afferma a bocce ferme. Un addio che sarebbe pesantissimo visto che è stato proprio lui a “inventare” la candidatura di Garau alla poltrona di sindaco. Da esperto politico, Frau pesa le parole. «Difficile andare avanti con 11 consiglieri su 21, con due che, sino a un mese fa, erano contro il sindaco. Purtroppo, come capita talvolta ai neofiti, sta navigando a vista».

I dubbiosi

Ma a riflettere sul futuro sono anche i sardisti. «Tecnicamente», taglia corto il leader del Psd’Az Franco Magi, «è impossibile resistere con undici consiglieri. Che cosa faremo noi? Lunedì ci riuniremo e prenderemo una decisione». Il tema della scelta? Come ha ribadito Garau durante la seduta, al Psd’Az spettano due posti che lui sta tenendo in caldo. Solo che ha posto anche un paletto: per rispettare la parità di genere i nomi devono essere quelli di una donna e di un uomo. I sardisti, invece, puntano su due uomini, il presidente della Regione Marco Solinas e Gaetano Crocco. Un’impasse dalla quale sembra, per il momento, impossibile uscire.

Il sindaco

Garau, dal suo canto, nonostante i numeri, attualmente, risicati, ostenta sicurezza. In fondo, un dato positivo è arrivato dalla seduta di mercoledì: dopo l’addio del capogruppo di Sardegna 20Venti Gigi Frau (che ha creato Sardegna al centro 2020), gli altri quattro componenti del gruppo, sono entrati in Capoterra nuova. «La mia lista civica», puntualizza. La sua posizione si rafforza. E, con l’elezione di Marras alla presidenza del Consiglio, sono stati messi a tacere i mal di pancia di Fratelli d’Italia (i meloniani, nel 2021, non facevano parte della coalizione di Garau) che dovrà rinunciare all’assessorato destinato a Pietro Frongia, se i sardisti scenderanno dall’Aventino. «I due posti sono ancora liberi», dice il sindaco. Il futuro è ancora incerto, non resta che aspettare lunedì quando, finalmente, verrà fuori qualche novità.

RIPRODUZIONE RISERVATA